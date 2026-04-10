El próximo 19 de abril Colo Colo celebrará un nuevo aniversario. Los albos cumplirán 101 años de historia y coincide con el que será su próximo partido por el Campeonato Nacional.

Los albos enfrentarán ese día a Palestino por la fecha 10 del torneo y la dirigencia de Blanco y Negro quiere aprovechar la instancia para conmemorar la importante fecha junto a sus hinchas. Para ello, solicitaron un masivo aforo para recibir a los árabes en el Estadio Monumental.

¿Cuál fue el aforo solicitado por Colo Colo para recibir a Palestino?

Según reveló DaleAlbo, la dirigencia de Blanco y Negro solicitó un aforo de 42 mil hinchas para el partido en el que Colo Colo reciba a Palestino por el Campeonato Nacional.

La petición de la directiva fue aprobada por las autoridades, por lo que se espera que haya una fiesta total en Macul para el aniversario 101 del club.

Entradas para Colo Colo vs Palestino

Las entradas para el duelo entre Colo Colo y Palestino se comenzaron a vender el pasado miércoles a través del sistema de Punto Ticket. Los fanáticos se volcaron con todo a la plataforma para adquirir un ticket y solo quedan algunas localidades.

Los precios de los boletos van desde los $9.900 hasta los $66.000. Además, todo hincha que quiera asistir debe estar inscrito en el Registro Nacional del Hincha y también en el sistema de reconocimiento facial del club.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo no juega este fin de semana luego que se postergara su partido frente a Coquimbo Unido debido a los compromisos internacionales de los piratas en la Copa Libertadores.

Así las cosas, el próximo duelo de los albos está agendado para el domingo 19 de abril –el día en que el club celebrará 101 años desde su fundación– a las 18:30 horas en el Estadio Monumental por la fecha 10 del Campeonato Nacional 2026.

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