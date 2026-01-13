Colo Colo continúa preparándose para sus desafíos del 2026. Los albos siguen en sus trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Fernando Ortiz y ya palpitan sus primeros partidos amistosos.

El Cacique participará en la Serie Río de la Plata, donde jugará tres compromisos. En paralelo, en el Estadio Monumental alistan el regreso de la ‘Noche Alba’, donde presentarán al plantel para la temporada que se avecina.

Sin embargo, en medio de esa situación, la dirigencia de Blanco y Negro alertó el que podría ser el primer traspié del año en el Estadio Monumental.

😨 Colo Colo podría sufrir el primer golpe del año

La última vez que se llevó a cabo la ‘Noche Alba’ fue el 2020, por lo que existe gran expectativa entre los hinchas por su regreso. Sin embargo, el tradicional evento corre riesgo de suspenderse debido a que no tienen un partido cerrado para aquella jornada.

“Hemos estado trabajando con Daniel (Morón), la gerencia y el área comercial. Lamentablemente, tenemos una problemática y es que todas las ligas, la uruguaya, argentina, brasileña o ecuatoriana, están comenzando en fechas similares a la nuestra, y se nos ha complicado encontrar un rival”, dijo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa.

Sin embargo, el mandamás de la concesionaria reconoció negociaciones con un elenco argentino. “Ahora estamos viendo la posibilidad de Godoy Cruz, a ver si pueden venir. A pesar de que es un equipo que descendió, dentro de aquí a mañana lo vamos a definir”, señaló.

Por último, Mosa aclaró que “si encontramos un buen rival, la vamos a hacer; si no, la vamos a tener que suspender”.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo vs Olimpia?

Mientras resuelve aquella situación, Colo Colo se prepara para saltar a la cancha en el que será su primer partido amistoso de preparación para la temporada 2026.

Los albos se enfrentarán a Olimpia en su primer cotejo de la Serie Río de la Plata en Uruguay este jueves 15 de enero a las 21:00 horas.

Posterior al duelo ante los paraguayos, el Cacique se medirá a Alianza Lima (18 de enero) y a Peñarol (21 de enero) en el mismo horario.

