Colo Colo llega en alza al Superclásico del fútbol chileno. Los albos vienen de alcanzar su tercer triunfo consecutivo en el Campeonato Nacional 2026 tras derrotar por la mínima a O’Higgins de Rancagua. Esta victoria le permitió al Cacique escalar hasta la cima de la tabla de posiciones.

Sin embargo, el equipo dirigido por Fernando Ortiz deberá dar vuelta rápidamente la página, puesto que su próximo desafío será ante su clásico rival, la U de Chile, en el Estadio Monumental. Lamentablemente para el ‘Tano’, el club recibió una dura noticia en las últimas horas, por lo que no podrá contar con una pieza clave en el duelo ante los azules.

Colo Colo sufre baja sensible para el Superclásico

Para el compromiso frente a la U el cuerpo técnico comandado por Fernando Ortiz no podrá contar con Martín Gutiérrez, preparador de arqueros, quien fue expulsado sobre el final del partido en que Colo Colo venció a O’Higgins en Rancagua.

Esta situación lo deja descartado de inmediato para el Superclásico. En su informe arbitral, el juez Mathias Riquelme explicó por qué le mostró tarjeta roja. “Conducta inadecuada dentro del banco; sale de su área técnica a buscar confrontación con el equipo adversario y protestar una decisión arbitral“, señaló el colegiado.

Ahora resta conocer cuál será la sanción para Gutiérrez, aunque en el Estadio Monumental entienden que no debería ser más de una fecha, por lo que solo no podría estar en el clásico ante el Romántico Viajero.

El otro dolor de cabeza de Fernando Ortiz en Colo Colo

La ausencia de su preparador de arqueros no es el único dolor de cabezas de Fernando Ortiz en Colo Colo. La otra preocupación del entrenador del Cacique es quién será el delantero titular ante la Universidad de Chile.

Y es que el ‘Tano’ decidió no convocar a Javier Correa ante el Capo de Provincia para que se recuperara físicamente y fuera opción ante los azules. Si bien se desconoce si el ariete argentino llegará en óptimas condiciones al Superclásico, la gran interrogante del DT es quién será desde la partida el domingo.

Para Ortiz, Correa es el titular indiscutido, sin embargo, Maximiliano Romero ha anotado dos goles en sus primeros cuatro partidos con la camiseta del popular, por lo que la decisión del entrenador no será para nada fácil.

