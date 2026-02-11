Colo Colo aún no cierra su plantel. Los albos, que han sumado seis refuerzos para la temporada que ya está en curso, pretenden incorporar nuevos jugadores para potenciar su plantel.

La grave lesión de Marcos Bolados y la inminente salida de Cristián Zavala a Coquimbo Unido provocaron que Fernando Ortiz quisiera a un atacante para suplir aquellas bajas.

Si bien un nombre que sonó con fuerzas fue el de Víctor Dávila, en los últimos días surgieron las alternativas de Alexander Aravena y Jordhy Thompson. Sin embargo, las posturas de uno son completamente diferentes.

😯 La postura de Alexander Aravena ante el interés de Colo Colo

Alexander Aravena ha perdido terreno en Gremio de Porto Alegre, por lo que se empezó a especular con su posible salida del elenco brasileño. Sin embargo, la intención del atacante formado en la U Católica es mantenerse en el extranjero.

Según informó Radio ADN, el jugador no tiene contemplado retornar al fútbol chileno y tampoco le atrae la opción de jugar en Colo Colo, por lo que su posible traspaso al Cacique queda prácticamente descartado.

👀 Jordhy Thompson y la opción de volver a Colo Colo

Por otro lado, la posición de Jordhy Thompson sería totalmente diferente, ya que de acuerdo a la información del citado medio, el jugador formado en Colo Colo está dispuesto a regresar a los albos y ve con buenos ojos esa opción.

Sin embargo, a la fecha la dirigencia de Blanco y Negro no ha realizado consultas a Orenburg para conocer la situación contractual del extremo de 21 años para iniciar una posible negociación.

Actualmente Thompson es bien valorado en el fútbol ruso, por lo que la posibilidad de retornar al Estadio Monumental sería lejana, cuando culmine su contrato con su actual club, el cual se extiende por todo el 2026.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Tras su victoria sobre Everton, Colo Colo volverá a jugar este domingo 15 de febrero cuando reciba a Unión La Calera desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental por la tercera fecha del Campeonato Nacional.

