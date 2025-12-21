Colo Colo cerrará el año con al menos un refuerzo. Los albos oficializaron el arribo de Matías Fernández, quien se convirtió en la primera incorporación con miras al 2026.

Sin embargo, en el Estadio Monumental se metieron de lleno en el mercado, puesto que las salidas en la zona defensiva obligarán a la dirigencia de Blanco y Negro a sumar al menos un par de jugadores.

En ese contexto, hay un nombre que ha sonado con fuerzas en el Cacique no solo en este, sino que también en períodos anteriores de traspasos. Y si bien supo de posibles acercamientos, en las últimas horas un viejo conocido de los blancos se metió en la lucha por su fichaje.

😮 Gustavo Quinteros quiere quedarse con jugador pretendido por Colo Colo

El jugador en cuestión es Matías Catalán, defensor chileno-argentino de 33 años que defiende a Talleres de Córdova. El futbolista es del gusto de ByN, sobre todo considerando su versatilidad, puesto que puede jugar como central y lateral.

Lamentablemente para Colo Colo, surgió un nuevo interesado en el ex seleccionado nacional. Se trata de Independiente de Avellaneda, equipo que actualmente dirige Gustavo Quinteros.

De acuerdo al medio partidario De la cuna al infierno, en caso que parta Kevin Lomónaco, Catalán sería una de las principales opciones para reemplazarlo en el ‘Rojo’.

El periodista Matías Martínez detalló que la directiva de Independiente ya se reunió con la dirigencia de Talleres de Córdova para consultar la situación contractual del futbolista. Aunque también aclaró que, por ahora, solo fue un acercamiento.

⚽ Los números de Matías Catalán el 2025

Matías Catalán no tuvo una temporada sencilla este 2025. El zaguero sufrió una rotura de ligamentos cruzados, lo que lo alejó de las canchas durante gran parte de la temporada.

De hecho, a lo largo del año, el defensor nacional solo disputó 1.103 minutos en 13 partidos, en los cuales no logró anotar ni tampoco aportar asistencias. Pese a ello, en Colo Colo no ven con malos ojos su fichaje, sobre todo considerando que no utiliza cupo de extranjero.

