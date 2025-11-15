Colo Colo es otro de los clubes que, junto con intentar asegurar cupo internacional para la próxima temporada, empieza a planificar el rearmado del plantel para el 2026, sobre todo después de un año en el que incluso con el aniversario de su centenario no pudieron darle mayores alegrías a sus hinchas ni a la institución en sí.

Por ello, es que en la interna del Cacique van analizando posibles incorporaciones que refuercen el equipo con miras al año que se viene, uno en el que pretenden mejorar bastante la imagen de lo dejado en la actual campaña, y en ese sentido es que en el entorno del club de Macul empieza otra vez sonar el nombre de un viejo anhelo como fichaje del mercado de verano.

👁️ Colo Colo se lanzaría por un viejo conocido para potenciar la defensa

En este escenario del rearmado del plantel sabido es que en Colo Colo es muy probable que tengan bajas en la defensa por el término del préstamo de Sebastián Vegas, quien además interesa a U Católica, y la inminente venta de Alan Saldivia por los constantes sondeos que ha tenido el zaguero uruguayo desde el exterior.

Tomando las precauciones frente a ello, es que en el Popular analizarían ir a la carga nuevamente por el defensor nacionalizado chileno Matías Catalán. El “Bigote” ya estuvo en la carpeta de Colo Colo durante 2023 e incluso a fines de 2024 e inicios de este año con Jorge Almirón al mando, interés que se renueva por tercera ocasión en Pedrero.

Fue el periodista Edson Figueroa quien explicó que: “Si hay alguien que creo que va a llegar este mercado, estoy así de jugársela, es Matías Catalán. Conversó con Colo Colo una vez y tiene muchas ganas de venir, casi con un compromiso de caballeros de que terminando contrato vendría a Chile. Volvió de una lesión y está bien”.

Eso sí, Figueroa advirtió que tampoco es que hayan negociaciones en marcha ni nada similar entre las partes. “Con todas esas condiciones, independiente de lo que pase, vendría a Colo Colo. Es una intuición, lo que yo creo”, sentenció sobre esta posibilidad que renace entre la escuadra colocolina y el Bigote Catalán.

Catalán reactiva una vez más el interés de Colo Colo por su fichaje/ © Photosport

📊 Los números de Matías Catalán en 2025

Hay que mencionar que el contrato de Catalán en Talleres finaliza a fines de este 2025, por lo que queda esperar en qué condiciones podría negociar con Colo Colo.