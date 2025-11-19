El mercado de fichajes comenzó a encenderse y dos grandes del fútbol chileno ya pusieron sus ojos en el mismo objetivo. Tanto Colo Colo como Universidad de Chile dieron un primer paso para conocer las condiciones de uno de los máximos goleadores del campeonato, movimiento que activó de inmediato la alarma en Talcahuano.

Se trata de Lionel Altamirano, delantero de Huachipato. El otrora goleador de Deportes La Serena ha vivido una temporada notable, y su nombre volvió a instalarse entre los más buscados del fútbol nacional. Sus números, su regularidad y su influencia en el equipo acerero lo elevaron como una alternativa apetecida para los grandes de cara al 2025.

⚽ Goleador del campeonato: la pista que activó a Colo Colo y la U

Desde Macul dieron el primer paso. La gerencia deportiva de Colo Colo pidió detalles contractuales y comenzó un seguimiento formal del delantero, evaluando si encaja en el modelo ofensivo que buscan para 2025. Por ahora no hay negociación abierta, pero el interés quedó marcado en informes internos.

En el Centro Deportivo Azul la reacción fue similar. Un integrante de la institución consultó directamente a Huachipato por la situación del goleador, aprovechando la buena relación entre ambos clubes, que han concretado varios traspasos en los últimos años.

🔥 El representante manda advertencia y mete presión al mercado

La novedad llegó desde el entorno del jugador. Gerardo Godoy, representante de Altamirano confirmó a AS Chile que ha recibido llamados desde otros países, y lanzó una advertencia clara: “No somos los únicos que preguntan; si en Chile se demoran, las opciones afuera avanzan”.

“Me han hablado de Perú, de Ecuador, de Emiratos Árabes, de Medio Oriente, pero nada concreto. México, Argentina, Unión de Santa Fe, Deportivo Cali… equipos así”, indicó Godoy. El goleador argentino tiene contrato hasta 2026 y solo saldrá mediante una cláusula cercana a los 500 mil dólares.

Con el interés de los dos grandes, la presión del entorno y la amenaza de ofertas externas, la carrera por uno de los artilleros del torneo promete transformarse en una historia atractiva para el mercado chileno.