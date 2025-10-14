Coquimbo Unido quiere dar un nuevo paso al título del Campeonato Nacional el próximo el próximo domingo cuando reciba a Colo Colo por la fecha 24. Los piratas, que le sacan 14 puntos a su más cercano perseguidor, esperan sumar para acercarse a la primera estrella de su historia.

De hecho, para el duelo ante los albos los fanáticos ya agotaron las 11 mil entradas puestas a la venta, por lo que se espera un gran ambiente en el Francisco Sánchez Rumoroso. Y es que la histórica campaña del equipo tiene a toda la ciudad expectante.

⚽ Polémica en Coquimbo previo al duelo contra Colo Colo

La algarabía en Coquimbo es tal, que hace algunos días la bandera chilena ubicada en el bandejón central de la ruta 5 norte fue reemplazada por una con los colores de la institución, generando todo tipo de reacciones entre los habitantes de la región.

Por ello, el alcalde de la comuna, Ali Manouchehri, tuvo que salir al paso de las críticas. “Hemos logrado apreciar el cariño de la gente y la alegría de poder ver esta iniciativa que el municipio hace, el disponer la bandera de los colores aurinegros en Peñuelas, reconociendo también la gran campaña que ha tenido el club”, dijo al diario El Día.

“A las personas que han manifestado dudas, les digo que es por el momento que se está viviendo y que nos tiene a todos muy contentos y expectantes de cómo va a terminar esta linda historia”, completó.

Esa bandera no solo flamea en el estadio, vive en cada calle, en cada casa y en el corazón de nuestro puerto de Coquimbo. De generación en generación, @coquimbounido ha llevado sus colores con orgullo y pasión. Hoy, el sueño está más vivo que nunca. Ad portas de un ansiado título pic.twitter.com/PKT4mACqXl — Felipe Carrazana León / Concejal de Coquimbo (@FelipeCarrazana) October 13, 2025

📅 ¿Cuándo juega Coquimbo vs Colo Colo?

Coquimbo recibirá a Colo Colo por la fecha 24 del Campeonato Nacional el próximo domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso ante 11 mil hinchas.

🔗 Sigue toda la actualidad y las novedades del líder Coquimbo Unido en Al Aire Libre.