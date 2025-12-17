Colo Colo quiere olvidarse definitivamente el 2025, por lo que se metió de lleno en el mercado de pases para conformar el plantel de cara a la próxima temporada.

Para ello, los albos están llevando a cabo una importante reestructuración, donde ya se confirmó la salida de jugadores como Emiliano Amor, Óscar Opazo, Sebastián Vegas y Mauricio Isla.

Esto ha obligado a la dirigencia de Blanco y Negro a salir en busca de defensas para reforzar aquella zona y suplir las bajas que ya tiene confirmadas en la zaga. Y en ese contexto, hay un nombre que interesa y que podría estar cerca de arribar a Macul.

👀 Colo Colo quiere reforzarse con uno de los mejores defensas del 2025

En las últimas semanas se rumoreó con posibles negociaciones con Bruno Cabrera, Nicolás Díaz y Matías Catalán, pero todavía no hay nada concreto. Sin embargo, recientemente se conoció el interés por una de las revelaciones del fútbol chileno.

Se trata de Juan Ignacio Díaz, defensor que defendió a O’Higgins en la última temporada y que actualmente se encuentra con el pase en su poder.

Según reveló La Tercera, desde Colo Colo ya llamaron para saber sus condiciones económicas, puesto que es del gusto del entrenador del equipo, Fernando Ortiz.

⚽ Los números de Juan Ignacio Díaz que despertaron el interés de Colo Colo

Juan Ignacio Díaz es un futbolista argentino de 27 años que debutó oficialmente en Estudiantes en el año 2019. Sin embargo, en el elenco de La Plata no vio mucha acción (solo jugó 4 partidos), por lo que partió a préstamo a Agropecuario, escuadra de la segunda categoría del fútbol trasandino.

Tras mostrar un gran nivel en el ‘Agro’, fichó por Barracas Central, donde estuvo dos temporadas y jugó más de 50 partidos. Posteriormente fichó en O’Higgins en el 2024 donde se convirtió en una de las piezas claves del equipo.

Esta temporada fue uno de los más regulares y jugó 21 partidos (19 por el Campeonato Nacional y 2 por la Copa Chile), en los cuales anotó un gol y disputó un total de 1.809 minutos.

