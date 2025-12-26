El 2025 no solo fue un año complejo a nivel grupal e institucional para Colo Colo sino que hubo nombres propios que tampoco pudieron cargar con una mejor situación junto al club, como por ejemplo Esteban Pavez, quien de comenzar la temporada con la confianza de Jorge Almirón fue perdiendo piso tanto en la interna como en la relación con la hinchada, todo hasta el punto de perder la capitanía y ser relegado a la suplencia por el técnico Fernando Ortiz.

Algunas declaraciones realizadas por Pavez en el transcurso del año fueron colmando la paciencia del hincha albo siendo el punto más crítico el momento en el que el Oreja decidió elogiar a U Católica incluso nombrándola como mejor institución que Colo Colo, aunque en las últimas horas surgió una versión que trasciende como el verdadero punto de quiebre entre el jugador y el club.

😶 La sinceridad de Pavez le terminó jugando en contra en Colo Colo

A pesar de todo este complejo escenario en el que quedó inmerso Pavez todo hace indicar que continuará en Colo Colo para el 2026, por lo mismo en estos últimos días del año se destapó el punto de quiebre que cambió la positiva imagen que reflejaba el volante hacia la hinchada.

Fue el ex futbolista con paso por los albos Gonzalo Jara quien en un especial navideño de Todos Somos Técnicos de TNT Sports abordó la situación y apuntó que: “Yo creo que lo marcó el momento del partido de Fortaleza, cuando dio los puntos por perdido. El hincha de Colo Colo no quería escuchar eso”.

“Desde ahí marca la molestia, porque la postura del entrenador era de que no les quitaran los puntos“, subrayó Jarita, recordando dicho episodio en el que Colo Colo sufrió una resta de puntos en el polémico duelo con Fortaleza en el Estadio Monumental por Copa Libertadores, una cuestión que terminó perjudicando notoriamente al Popular en sus intentos de haber estirado su participación internacional esta última temporada.

Esteban Pavez seguramente deberá remar desde atrás en Colo Colo este 2026/ © Photosport

✍️ ¿Hasta cuándo tiene contrato Esteban Pavez en Colo Colo?

Esteban Pavez tiene contrato vigente en Colo Colo hasta finales de 2026, aunque su rol en el Cacique podría seguir siendo secundario bajo el comando de Fernando Ortiz en la banca, al menos durante los primeros meses de la próxima temporada.