Colo Colo volvió a encender las alarmas tras la derrota ante Coquimbo Unido. No sólo por el resultado, sino por una información que empezó a circular en la tarde-noche de este martes: que Vicente Pizarro, figura y capitán del Cacique, quedaba suspendido para el próximo duelo ante Deportes Limache.

La noticia de que el volante acumulaba cinco tarjetas amarillas se viralizó rápidamente en redes. Sin embargo, la realidad terminó siendo bastante distinta.

⚽ Vicente Pizarro y la verdad sobre su supuesta suspensión

Todo se originó por la tarjeta amarilla que Pizarro recibió en el primer tiempo ante Coquimbo Unido, cuando el árbitro lo amonestó por una supuesta simulación a los 19 minutos. Desde ahí, con la ratificación del Tribunal de Disciplina, se pensó que con esa amonestación el mediocampista alcanzaba el límite de cinco cartulinas, lo que automáticamente lo dejaba fuera del próximo compromiso.

Pero la versión oficial del Tribunal de Disciplina, del propio registro televisivo del torneo y del sitio especializado Transfermarkt fue clara: Vicente Pizarro solo acumula tres amarillas en el Campeonato Nacional. La primera fue en la fecha 11 en el empate 2-2 ante Ñublense, a los 84 minutos. La segunda en la fecha 14 en la goleada de Colo Colo frente a Cobresal, a los 68 minutos. Y la más reciente en la fecha 24 en la derrota 1-0 contra Coquimbo Unido, a los 19 minutos del primer tiempo.

🕵️ Qué provocó la confusión con el Vicho

Según DaleAlbo, el error habría surgido al sumar tarjetas de distintas competencias. En Copa Libertadores y Copa Chile, el mediocampista también fue amonestado, lo que generó un mal conteo.

Por lo tanto, Pizarro no tiene impedimentos disciplinarios y estará disponible para enfrentar a Deportes Limache. Una buena noticia para Jorge Almirón, que necesita del equilibrio, la intensidad y la personalidad del joven capitán para recomponer el rumbo albo tras una semana llena de rumores y errores ajenos.