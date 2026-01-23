Llegó sin mucho ruido, sin grandes portadas ni bombos. Pero en pocos entrenamientos, una nueva figura joven dejó claro que quiere hacer ruido con la camiseta de Audax Italiano en este Campeonato Nacional 2026. Los Floridanos remataron quintos en el torneo anterior y deberán ir por su lugar en la fase nacional de la Copa Sudamericana, por lo que este refuerzo puede ser clave a la hora de subir el nivel del equipo.

Nacido en Estados Unidos, con sangre chilena, este volante ofensivo de 20 años ya se está ganando un lugar entre los jugadores que pueden marcar diferencia esta temporada. Y ojo, que no ocupa cupo de extranjero. Un win-win para el equipo Itálico.

🇨🇱 Favian Loyola, el chileno que viene desde la MLS a ganarse su lugar

El técnico Gustavo Lema no lo dudó. En conversación con Radio ADN, el DT fue claro: “Llegó y sorprendió a quienes no conocían su nivel”. Así, sin más vueltas. Favian Loyola es el jugador que ha sorprendido en los primeros días de fútbol de los verdes, una pieza que sin pensarlo, puede darle un salto de calidad al equipo ya que él tiene una formación realizada en USA.

Loyola se formó en la cantera del Orlando City de la MLS, pero decidió apostar por el fútbol chileno. Y no sólo por su carrera: también eligió representar a La Roja, ya que hasta 2024 representó a Estados Unidos. Lo que lo hace aún más interesante pensando en el recambio de la selección.

🔋 El volante que aporta energía, pausa y buen pie en el medio del Audax

Desde que pisó La Florida, el joven volante mostró un juego técnico, buena visión de campo y una actitud competitiva que no pasó desapercibida. “Vino a sumar”, dijo Lema, “esperemos que pueda soltarse y mostrar todo lo que tiene”.

En un plantel donde Audax ya sumó refuerzos como Diego Coelho y Marcelo Ortiz, el ex Orlando destaca por su capacidad para moverse entre líneas y sorprender con pases filtrados. En resumen: tiene pinta de jugador que puede cambiar partidos.

¡BIENVENIDO A LA FAMIGLIA, FAVI LOYOLA! 🇨🇱🇺🇸



El talentoso mediocampista ofensivo chileno-estadounidense se une oficialmente a Audax Italiano para la Temporada 2026🔥



Con 20 años y desde el Orlando City de la MLS, el zurdo aterriza en La Florida para aportar con su visión de… pic.twitter.com/WJ0S0UZf1k — Audax Italiano (@audaxitaliano) January 15, 2026

🔮 Audax Italiano y la apuesta por un 2026 con nuevas caras

Audax Italiano sigue en la búsqueda de uno o dos nombres más para cerrar su plantel, pero la aparición de Loyola le da un aire fresco al mediocampo.

En un año donde muchos equipos pelean por rearmarse, los de La Florida parecen tener claro su camino: jóvenes con hambre, identidad chilena y proyección. Loyola cumple con todo eso, sumado a que viene a ganarse un lugar en la Roja.