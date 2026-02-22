El inicio de la MLS 2026 tuvo acento nacional. Mientras acá los hinchas de Universidad de Chile miran de reojo el póximo mercado, Felipe Mora dio el primer golpe en Estados Unidos y lo hizo fiel a su estilo: oportunismo, potencia y gol.

No es primera vez que el formado en Audax Italiano aparece en momentos clave, pero esta vez el contexto tenía un condimento especial. Arranque de temporada, titularidad asegurada y la presión de confirmar su gran cierre de año. Y respondió.

Felipe Mora y MLS: golazo en el estreno con Portland Timbers

Felipe Mora fue protagonista en el debut de Portland Timbers en la MLS 2026. El chileno marcó en el triunfo 3-2 ante Columbus Crew y dejó claro que su romance con el gol sigue intacto.

A los 13 minutos, el ex Universidad de Chile capturó un balón dentro del área y sacó una volea potente, imposible para el arquero rival. Fue el 1-1 momentáneo y el impulso que necesitaba su equipo para encaminar un partido intenso en el arranque del torneo norteamericano.

El tanto no sólo abrió la cuenta personal de Mora en la temporada, también confirmó que su jerarquía sigue marcando diferencias en una liga que cada año eleva su nivel competitivo.

El presente goleador que entusiasma a los hinchas de la U

El momento de Felipe Mora no es casualidad. El delantero cerró el 2025 con ocho goles y tres asistencias en Portland Timbers, números que lo consolidaron como pieza clave en el esquema del cuadro estadounidense.

Ese rendimiento sostenido es el que hoy ilusiona a los hinchas azules. En más de una ocasión su nombre ha sido vinculado a un eventual regreso a Universidad de Chile, algo que, por ahora, se mantiene en el terreno del deseo.

En el Centro Deportivo Azul saben que el atacante atraviesa un buen momento físico y futbolístico. Y en un equipo que busca reencontrarse con su identidad, un goleador probado siempre será una carta atractiva.

Universidad de Chile y el sueño latente de su regreso

En la U no esconden que el nombre de Mora genera consenso. Su pasado en el club, su identificación con la camiseta y su actualidad en la MLS lo convierten en una alternativa que seduce. Sin embargo, su presente está en Estados Unidos. Fue titular en el estreno y respondió con gol, enviando un mensaje claro: está vigente y quiere seguir siendo protagonista en Portland.

Mientras tanto, en Chile el debate se instala cada vez que el delantero celebra. Porque cada volea, cada festejo y cada buen partido reavivan una pregunta que ronda en el CDA: ¿será este el año del regreso?