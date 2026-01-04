Colo Colo entra en fase final de preparación para la temporada 2026. Los albos tienen una agenda ambiciosa que combina trabajo físico y una gira internacional de amistosos. El Complejo del Sifup en Pirque será el epicentro de los primeros entrenamientos donde Fernando Ortiz implementará su visión táctica con algunos refuerzos como Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa. La institución popular se prepara para afrontar triple objetivo nacional (Liga de Primera, Copa Chile, Copa de la Liga) que demanda máxima exigencia desde día uno de pretemporada.

Paralelamente, el Cacique trabaja para sorprender a sus hinchas, puesto que en los próximos días se espera que se presente la nueva indumentaria para el 2026, la cual ya comenzó a circular en redes sociales antes de presentación oficial. Adidas lanzó propuesta estética renovada que mantiene colores fundacionales pero introduce cambios significativos en líneas de hombros y combinaciones cromáticas.

Si bien aún no hay una fecha oficial de lanzamiento, las imágenes causaron gran expectación en los fanáticos, quienes esperan atentos cuándo se comenzará a vender la nueva camiseta.

👕 Las nuevas camisetas de Colo Colo para el 2026

Colo Colo estrenará dos nuevas camisetas para 2026: localía en blanco con líneas negras y visita en negro con detalles rojos, ambas diseñadas por Adidas. Los uniformes fueron revelados anticipadamente en redes sociales antes de presentación oficial.

A través de su cuenta de X, el sitio soccerjerseynws dio a conocer la nueva indumentaria de los albos, la cual mantiene los colores históricos del equipo, pero también introduce cambios significativos, sobre todo en los hombros y cuello, con algunos detalles llamativos.

🇨🇱 Colo Colo 2026 x adidas.



Although not yet officially released, the new home and away jerseys are already available at the Brazilian store FutFanatics.



January 4, 2026

🏟️ Colo Colo arranca la pretemporada 2026

La pretemporada de Colo Colo tendrá lugar en el Complejo del Sifup en Pirque, con trabajos físicos y tácticos bajo la supervisión de Fernando Ortiz. Este será epicentro de preparación antes de gira internacional por Uruguay. Los futbolistas albos, además, se sometieron a una evaluación médica exhaustiva, tests físicos y aclimatación progresiva a sistemas tácticos.

Posteriormente, el Cacique viajará a Uruguay para participar en Serie Río de la Plata, jugando tres amistosos internacionales contra Olimpia (15 enero), Alianza Lima (18 enero) y Peñarol (21 enero). Esta gira es preparación específica antes del arranque del Campeonato Nacional.

