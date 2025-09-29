Francisco Salinas, defensor del virtual campeón 2025 Coquimbo Unido, no escondió su emoción tras ser convocado por primera vez a la Selección Chilena. El Coreano recibió la noticia de su inclusión en la lista para el amistoso contra Perú por la fecha FIFA de octubre, un logro que marca un antes y un después en su carrera.

📋 ¡La nómina de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA de octubre!



La Selección Chilena adulta vivirá una nueva ventana de competencias internacionales durante las próximas semanas, donde enfrentará a Perú en una nueva edición del Clásico del Pacífico#VamosLaRojaSub20… pic.twitter.com/eVSf1mf7x0 — Selección Chilena (@LaRoja) September 29, 2025

🤔 ¿Qué dijo Francisco Salinas tras ser nominado a la Selección Chilena?

El lateral pirata contó en Radio ADN cómo vivió el momento en que se enteró de la convocatoria. “Estoy muy contento, cuando me felicitaron en el club no me lo podía creer. Es lo que siempre soñé: representar a Chile”, expresó con orgullo.

Salinas también reveló que nunca había estado en un microciclo con la Roja, lo que hace de este llamado aún más especial. Consciente de la oportunidad, aseguró que llegará con toda la motivación para aportar y defender al equipo de todos.

⚽ La revancha del Coreano Salinas en Coquimbo Unido

El camino no fue fácil. El jugador recordó que en su primera etapa con los Piratas apenas sumó minutos, lo que lo llevó a retornar, esta vez como cedido a San Felipe, donde luchó por mantener la categoría en la Primera B.

Con el regreso de González a la banca pirata, Salinas encontró respaldo y confianza. “Influye bastante, como él también fue lateral siempre me da consejos. Cuando volví me lo tomé como una revancha”, comentó sobre la importancia de su DT en su resurgir futbolístico.

🟡 El presente de Coquimbo y el salto a La Roja

Hoy Salinas es titular en Coquimbo Unido y parte del proyecto que los tiene peleando el Campeonato Nacional. Su nominación a la Roja no sólo es un premio personal, sino también un reconocimiento al buen momento del club.

El lateral espera consolidar su lugar en la Selección y transformarse en una alternativa real para los próximos desafíos, sumándose a la lista de jugadores del medio local que buscan espacio en los futuros procesos.

🏴‍☠️ PIRATA DE SELECCIÓN 💛🇨🇱🖤



Nuestro querido jugador AURINEGRO, Francisco Salinas, fue nominado a @LaRoja que disputará el “Clásico del Pacífico” en la Fecha FIFA de octubre ⚽️ pic.twitter.com/ZmsEg9I6vS — Coquimbo Unido (@coquimbounido) September 29, 2025

