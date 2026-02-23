El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile ya se empieza a vivir en Macul. El domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas, el Monumental será el escenario de un duelo que puede marcar el arranque del torneo.

Pero antes que el balón ruede, la noticia viene desde la tribuna. La Garra Blanca utilizó sus redes sociales para comunicar una determinación que rompe con la tradición previa a este tipo de encuentros.

¿Qué es el Arengazo y qué significa su ausencia en Colo Colo?

El Arengazo es una tradicional reunión masiva de hinchas en la previa del Superclásico, generalmente realizada en el Estadio Monumental. Sirve como instancia de apoyo al plantel y como demostración de fuerza antes del duelo ante la U.

Su suspensión no es menor. En términos simbólicos, cambia la atmósfera previa al partido y concentra la expectativa directamente en el día del encuentro.

La Garra Blanca no realizará el Arengazo previo al Superclásico

Esto porque decidieron enfocar todos sus esfuerzos en preparar un espectáculo especial dentro del estadio. Así lo explicaron en su comunicado oficial. “Como hinchada del Club Social y Deportivo Colo Colo, queremos informar que en la previa al clásico no realizaremos el tradicional Arengazo”, señalaron en redes sociales.

El motivo, agregaron, es que los distintos sectores están coordinados para montar “un espectáculo histórico” en el Monumental. Es decir, la energía estará puesta completamente en lo que ocurra el domingo en las tribunas.

Cuándo y a qué hora se juega el Superclásico Colo Colo vs Universidad de Chile

El Superclásico se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Campeonato Nacional. Colo Colo buscará hacerse fuerte en casa y seguir con la racha de 3 partidos ganados en fila de la mano del cuestionado Fernando Ortiz.

Mientras Universidad de Chile, con Lucas Assadi en duda, llega sin triunfos oficiales en el año y con Paqui Meneghini ganándose el odio de la hinchada y no sólo por los resultados sino que por el nivel que ha mostrado su equipo, con todo ese peso, intentará dar el golpe en Macul.

Sin Arengazo en la previa, toda la energía estará concentrada en los 90 minutos y en el espectáculo que promete la Garra Blanca desde las gradas. El clásico ya comenzó a jugarse, aunque esta vez, de una manera distinta.