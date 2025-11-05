U de Chile enfrenta a Everton en el estadio Santa Laura, duelo en el que ambos elencos necesitan con urgencia los tres puntos, ya que los Azules buscan reengancharse en la lucha por el Chile 2 para Copa Libertadores y los Ruleteros no seguir complicándose con el descenso.

Es por esto que se respira mucha tensión en el compromiso, tal como lo mostró Marcelo Díaz, quien expresó su clara molestia en pleno desarrollo del juego, aunque no fue ni contra el árbitro Gaston Phillippe ni contra un rival.

😡 El enojo de Marcelo Díaz en el duelo de U de Chile vs Everton

Se estaba recorriendo pasados los 20 minutos de juego en el duelo de U de Chile vs Everton, momento en que el juez decidió dar un momento de hidratación para ambos elencos en el estadio Santa Laura.

En ese instante el entrenador Gustavo Álvarez aprovechó de dar instrucciones y una cámara de la transmisión de TNT Sports se acercó para tratar de captar el momento, aunque esto lo impidió Marcelo Díaz corriendo con una de sus manos la cámara con un gesto de evidente molestia.

Antes, Díaz sí tuvo una áspera discusión con el réferi Gaston Phillipe por uno de sus cobros y, principalmente, por una forma autoritaria de dirigir en este compromiso, lo que en todo caso demuestra que el ánimo no es de los mejores en la escuadra universitaria.

Fabián Hormazábal también vivió un momento de enojo ante Everton

Fabián Hormazábal inició el duelo de U de Chile vs Everton algo pasado de revoluciones, ya que se ganó rápidamente tarjeta amarilla en los 10 minutos de juego. Si bien esa acción fue discutible, el jugadir después reclamó con vehemencia al juez del encuentro, arriesgando una segunda amonestación.

Desde el banco del Romántico Viajero tuvieron que gritarle que se calmara, dado que una tempranera roja habría hipotecado las posibilidades del elenco de Gustavo Álvarez en este vital compromiso en Santa Laura.

