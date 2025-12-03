La U de Chile jugó su penúltimo partido de la temporada este martes en un empate ante Coquimbo Unido que los obliga a ir a buscar el triunfo a Iquique el próximo sábado 6 de diciembre, un cierre de año que también pone la atención de los azules en el rearmado del plantel para 2026, donde existe una lista de nombres que verán su salida del equipo y otros que seguirán vistiendo la camiseta del cuadro laico.

Entre las posibles partidas que tendrá el plantel de la U se encuentra el delantero argentino Rodrigo Contreras, quien termina su préstamo desde Deportes Antofagasta y no ha tenido conversaciones para extender su permanencia en el club, aunque el anhelo del propio atacante es totalmente lo contrario.

👀 El objetivo personal de Rodrigo Contreras que lo empuja a seguir en la U

Luego del empate ante Coquimbo en el estadio Santa Laura, el Tucu Contreras se refirió a su futuro y si tiene en mente poder permanecer en el club estudiantil.

En zona mixta, el atacante de 30 años manifestó que: “Yo todavía no hablé nada con el club. Me gustaría quedarme por una revancha personal. No quiero irme de esta manera del club. Sé que muchas veces podría haber dado mucho más”.

“Estoy contento de haber vivido un año tan lindo con la U. Clasificamos a semifinales de Sudamericana, a Libertadores… pusimos al club en un muy buen momento. Hasta que me toque estar acá, voy a dejar la vida. Este club se lo merece”, añadió Contreras, dejando instalada la incertidumbre sobre lo que pueda venir en su futuro.

Tucu Contreras no quiere decirle adiós a la U de cara al 2026/ © Photosport

📊 Los números de Rodrigo Contreras en la U