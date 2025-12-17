El cierre de la temporada 2025 dejó certezas futbolísticas en la U de Chile, pero también decisiones que siguen generando ruido en el mercado. Una de ellas tiene nombre propio: Lucas Di Yorio, goleador del equipo y uno de los refuerzos más influyentes del año.

El delantero argentino finalizó su cesión y debe volver a Athletico Paranaense, club dueño de su pase. Sin embargo, desde Brasil comenzaron a surgir señales que alteran el escenario previsto y vuelven a instalar su nombre en la conversación azul.

🔎 ¿Qué pasó con Lucas Di Yorio tras terminar su préstamo en la U de Chile?

Lucas Di Yorio concluyó su vínculo con Universidad de Chile tras una temporada completa como cedido y regresará a Athletico Paranaense, recientemente ascendido a la Serie A del Brasileirao.

En su paso por el club laico, el atacante fue el máximo goleador del equipo en 2025, con 14 goles y 2 asistencias en 43 partidos, consolidándose como una de las principales cartas ofensivas en la Liga de Primera y los torneos nacionales.

⚽ ¿Por qué la U de Chile no ejecutó la opción de compra por Di Yorio?

La decisión fue estrictamente económica. La opción de compra estaba fijada en USD 1,2 millones, cifra que Azul Azul optó por no desembolsar tras evaluar el escenario financiero y el alto salario que el club asumió durante el préstamo.

Pese a su rendimiento y a la adaptación mostrada en su primera temporada, la dirigencia decidió no avanzar antes del plazo límite, sellando su salida formal del plantel para 2026.

🗣️ ¿Qué dijo Di Yorio sobre su futuro mientras jugaba en la U de Chile?

Antes de finalizar la temporada, el propio futbolista reconoció públicamente su comodidad en Santiago, aunque sin certezas sobre su continuidad.

“No he hablado nada todavía con la U, no me han comunicado nada. A mí me encanta el club, pero no sé qué pasará en el futuro”, declaró tras el triunfo ante O’Higgins en Rancagua.

🧩 ¿Está Di Yorio en los planes de Athletico Paranaense para 2026?

Desde Brasil, el panorama tampoco aparece despejado. Medios locales aseguran que el delantero no figura en la planificación deportiva de Athletico Paranaense para su retorno a la máxima categoría.

“Athletico da la bienvenida al delantero argentino Lucas Di Yorio, quien cumplió 29 años el 22 de noviembre. Estuvo cedido en la Universidad de Chile. Sin embargo, el jugador no está en los planes para el próximo año y se espera que sea traspasado nuevamente, ya sea cedido o de forma permanente”, publicó el diario Bem Paraná.

🧮 ¿Por qué Athletico Paranaense buscaría una nueva salida para Di Yorio?

El club brasileño realizó una inversión relevante por el atacante, pagando cerca de USD 2,2 millones al Pachuca por el total de sus derechos. Sin embargo, el contexto deportivo terminó siendo adverso y el equipo descendió de categoría.

En ese escenario, la dirigencia evalúa alternativas para reubicar al delantero, pese a que mantiene contrato vigente hasta fines de 2027.

“Para 2026, la tendencia es que el argentino cambie de club. El jugador tiene contrato hasta finales de 2027. Al menos hasta nuevo aviso, no está en los planes. Incluso con su inminente llegada, Di Yorio ni siquiera fue considerado para el equipo que competirá en el Campeonato Estadual…”, agregó el mismo medio brasileño.

🔄 ¿Se reabre una opción para la U de Chile en el mercado?

La falta de espacio de Di Yorio en Athletico Paranaense vuelve a instalar la interrogante entre los hinchas azules. Si el club brasileño opta por una nueva cesión, su nombre aparece naturalmente como una alternativa conocida, rendidora y ya adaptada al fútbol chileno.

Por ahora no existen gestiones formales, pero el escenario queda abierto de cara al mercado 2026, con un delantero que dejó números, respaldo deportivo y una relación consolidada con el club.

En resumen

Lucas Di Yorio terminó su préstamo en la U y debe volver a Athletico Paranaense.

Fue el goleador azul en 2025 con 14 goles en todas las competencias.

Universidad de Chile no ejecutó la opción de compra de USD 1,2 millones.

En Brasil aseguran que no está en los planes para la temporada 2026.

Su futuro apunta a una nueva salida, lo que vuelve a instalar su nombre en la órbita azul.

📣 Sigue en AlAireLibre.cl todas las novedades del mercado de pases de Universidad de Chile, el futuro de Lucas Di Yorio y la cobertura completa del fútbol chileno rumbo a la temporada 2026.