Colo Colo llega al cierre del Campeonato Nacional con la calculadora en la mano. Ya no basta con ganar en el Monumental frente a Audax Italiano —aunque es obligación hacerlo— porque el destino continental depende también de un tercero. Para que los albos digan presente en la Copa Sudamericana 2026, Ñublense debe derribar a Cobresal en Chillán. Si eso no ocurre, el año se cierra sin viaje internacional.

Y en ese cruce apareció un término que incomoda y se instala cada vez que un resultado ajeno puede cambiarlo todo: maletín. Incentivo, rumor, presión o simple comentario que corre por los pasillos. ¿Hay algo concreto? ¿Existe un movimiento desde Macul? En Chillán respondieron, y lo hicieron sin rodeos.

🔎 ¿Qué dijo Ñublense sobre el supuesto “maletín” rumbo a Cobresal?

El plantel chillanejo descarta incentivos externos y promete profesionalismo total. Ronald Fuentes fue consultado directamente por la especulación que circula en Macul. El técnico del rojo bajó tensiones sin eludir la pregunta: “No sé si es el partido es vital para el fútbol chileno, pero sí para Cobresal. Por nuestra parte vamos a tratar de terminar este magro desempeño de final de torneo ganando, es lo que queremos”, afirmó en diálogo con RedGol, reconociendo que este cierre no fue el esperado.

El DT profundizó en su visión y dejó una segunda frase que marca la línea interna del camarín: “Queremos despedirnos con una alegría para la gente del club, que se ha portado muy bien conmigo, me ha respaldado harto. Lamentablemente no le hemos dado alegría”. Más que incentivos, Ñublense enfoca su última bala en el orgullo.

Consultado de nuevo por la posibilidad de incentivos económicos o “maletín”, Fuentes recordó un episodio previo que refuerza su posición: “Me toca de nuevo decidir el futuro de Cobresal en la última fecha. Me pasó en Unión, cuando los enfrentamos a ellos y salió campeón Huachipato”.

⚽ ¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a Copa Sudamericana 2026?

Para que el albo diga presente en el continente, dos resultados deben darse en simultáneo:

Colo Colo debe vencer a Audax Italiano en el Monumental. Ñublense debe derrotar a Cobresal sin importar el marcador.

Si eso ocurre, el Popular igualará a los mineros, pero lo superará por diferencia de gol y tomará el último cupo internacional. Si una de las dos condiciones falla, la temporada termina ahí mismo, sin boleto sudamericano y con sabor amargo en Macul.

📅 ¿Cuándo juegan Ñublense vs Cobresal y Colo Colo vs Audax?

El compromiso clave en Chillán será entre Ñublense vs Cobresal, a la misma hora en que Colo Colo reciba a Audax Italiano en el Monumental. La última fecha no concede pausas ni margen de error.

🗓 Domingo 7 de diciembre

🕕 18:00 hrs

🏟 Estadio Nelson Oyarzún / Monumental

En resumen

Ñublense responde al rumor del maletín previo al duelo vs Cobresal.

Ronald Fuentes descartó incentivos y prometió profesionalismo total.

Colo Colo necesita ganar y un tropiezo minero para entrar a Sudamericana 2026.

