Universidad Católica sigue preparando su retorno a la Copa Libertadores. Los cruzados, que se quedaron con el Chile 2 en el reciente Campeonato Nacional, volverán a la fase de grupos del máximo certamen continental el 2026, por lo que ya se están moviendo en el mercado.

La escuadra estudiantil ya tiene a su primer fichaje para la próxima temporada: Justo Giani. Y también han abrochado a algunas de sus principales figuras, lo que tranquiliza a Daniel Garnero, quien solicitó ampliar la plantilla.

Sin embargo, así como unos llegan, otros se pueden ir, puesto que un joven valor del equipo tendría opciones de seguir su carrera en el extranjero, lo que podría significar un gran golpe al equipo.

😨 Joven valor podría dejar la U Católica

Se trata de Juan Francisco Rossel, atacante de 19 años, quien según reveló el periodista Bruno Sampieri en su canal de Youtube. El comunicador detalló que el jugador podría dejar la tienda cruzada y que esto explicaría los esfuerzos de la dirigencia para mantener en el plantel al venezolano Eduard Bello.

La citada fuente señaló que incluso Rossel podría entrar en la negociación con Barcelona de Guayaquil en una posible negociación por Bello. De hecho, el chileno-ecuatoriano ya habría estado siendo seguido desde Ecuador.

Sin embargo, Sampieri advirtió que su salida no es fácil de concretar, aunque podría tomar fuerzas con el correr de los días. ¿La razón? Daniel Garnero no quiere dejar partir a Diego Valencia, la otra opción para llevar a cabo la operación por Bello.

⚽ U Católica quiere retener a Eduard Bello

Eduard Bello está a préstamo en Universidad Católica desde Barcelona de Guayaquil, sin embargo, su cesión culmina el próximo 31 de diciembre, por lo que deberá volver a Ecuador.

El deseo del venezolano es seguir en los universitarios, mientras que la UC quiere seguir contando con él. Por ello, desde los cruzados buscan distintas alternativas para quedarse con el jugador al menos por una temporada más.

Con la camiseta de los estudiantiles, Bello ha jugado 31 partidos, anotado 7 goles y aportado con 3 asistencias en 1.782 minutos.

