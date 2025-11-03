Palestino y Deportes Limache se medirán este lunes 3 de noviembre a las 19:00 horas por la fecha 26 del Campeonato Nacional 2025. El partido se disputará en el Estadio Municipal de La Cisterna, en Santiago. 🏟️
El conjunto dirigido por Lucas Bovaglio llega tras vencer 2-1 a Everton, mientras que Deportes Limache consiguió un valioso empate 2-2 ante Colo Colo.
En la tabla de posiciones, Palestino ocupa el séptimo puesto con 42 puntos, mientras que los Tomateros están en el puesto 13 con 22 unidades. Ambos equipos buscarán los tres puntos para acercarse a sus objetivos: los tetracolores a puestos de torneos internacionales y Limache a alejarse del fondo de la tabla.
⏰ Palestino vs Deportes Limache en vivo, por la Primera División: minuto a minuto
🗓️ ¿Cuándo y a qué hora juegan Palestino vs Deportes Limache?
El partido Palestino vs Deportes Limache se jugará este lunes 3 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna de Santiago.
- 🗓 Fecha: Lunes 3 de noviembre.
- 🕗 Hora: 19:00 horas.
- 🏟 Estadio: Estadio Municipal de La Cisterna, Santiago.
📡 ¿Dónde ver en vivo Palestino vs Deportes Limache?
- 📺 TV: TNT Sports Premium.
- 💻 Streaming: TNT Sports en Max.
- 🖥️ Además, podrás seguir el minuto a minuto del partido en Al Aire Libre.
🟨 Árbitros del partido entre Palestino vs Deportes Limache
- Árbitro: Piero Maza.
- 1er asistente: Joaquín Arrué.
- 2do asistente: Sergio Lagos.
- Cuarto árbitro: Fabián Reyes.
- VAR: Mathias Riquelme.
- AVAR: José Retamal.
🟢 Probable XI de Palestino vs Deportes Limache por el Campeonato Nacional 2025
Sebastián Pérez; Jason León, Cristian Suárez, José Bizama, Ian Gárquez; Francisco Montes, Julián Fernández, Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Gonzalo Tapia; Junior Marabel. DT: Lucas Bovaglio.
🍅 Probable XI de Deportes Limache vs Palestino por el Campeonato Nacional 2025
Matías Bórquez; Guillermo Pacheco, Augusto Aguirre, Gonzalo Paz, Alfonso Parot; Agustín Arce, César Pinares, Luis Guerra, Yonathan Andía; Daniel Castro, Facundo Pons. DT: Víctor Rivero.