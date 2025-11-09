Esteban Pavez no lo ha pasado bien este año en Colo Colo y en las últimas horas llegó un nuevo capítulo, ya que se ha llenado de críticas por decir que U Católica es la institución más grande de Chile en una entrevista con el Sifup.

Esto no solo ha generado rabia desmedida de los fanáticos, sino que también tuvo respuesta de su compañero Javier Correa y del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quienes aseguraron no estar de acuerdo con él.

🤔 La reflexión de Esteban Pavez en medio de las críticas en Colo Colo

Justamente en medio de este problema que vive, Esteban Pavez entregó una potente reflexión sobre las críticas que recibe de los hinchas de Colo Colo, la que emitió justamente en la misma entrevista con el Sifup, pero que reflotó en las últimas horas, cuando ha sufrido el punto más álgido en los cuestionamiento.

“Estamos en el equipo más grande de Chile, el hincha quiere ganar, ganar, ganar, ganar y obviamente que entiendo también el malestar de ellos, que critiquen, la verdad es parte del fútbol, obviamente que hay veces que se pasan un poquito más allá, pero bueno, a veces lo entiendo”, expresó el capitán del Cacique.

“Yo creo cuando se pasan más allá, cuando empiezan a hablar ya de las familias, yo creo que son temas más delicados, pero bueno, yo siempre pienso algo y a lo mejor me gustaría que todos lo pensaran un poco, que si a ellos les gustaría sentir lo que me están diciendo a mí. Ellos lo hacen, sin saber cómo sentirían ellos si alguien les dice eso mismo, o a su hijo, por eso digo, son cosas que a la final, la verdad que yo lo he ido pensando, con el tiempo he madurado mucho y es parte de las críticas, yo siempre lo tomo, saco lo mejor de cada uno, positivo, siempre pienso positivo y la crítica es parte de ser el capitán del equipo más grande del país, al final es eso”, sentenció.

