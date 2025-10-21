Colo Colo tiene como próximo desafío el duelo ante Limache en el estadio Monumental: los Albos necesitan ganar para mantenerse con opciones reales de clasificar a alguna copa internacional de cara a 2026, teniendo como opción más próxima la Sudamericana.

No obstante, para este compromiso tienen una baja muy importante, la que se conoció hace algunos días, pero que fue ratificada en horas de la tarde de este martes.

❌ La sensible baja de Colo Colo ante Limache

Se trata de uno de los capitanes del equipo: Vicente Pizarro, jugador clave en el andamiaje de Colo Colo en las últimas temporadas, quien recibió tarjeta amarilla en el duelo ante Coquimbo Unido y queda descartado ante Limache por acumulación de amonestaciones.

Pese a que esto ya era conocido por Fernando Ortiz, faltaba la oficialización del Tribunal de Disciplina de la ANFP, el que ratificó este martes la amarilla ante los Piratas, por lo que el jugador está sancionado.

🔄 El reemplazante de Vicente Pizarro en el Colo Colo vs Limache

Ahora el desafío para Ortiz es encontrar el reemplazante de Vicente Pizarro: si mantiene los nombres elegidos ante Coquimbo Unido, el DT debe encontrar un acompañante para Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal.

Allí las opciones son Esteban Pavez y Tomás Alarcón, aunque puede haber una tercera opción que necesite mover algunas piezas más.

La otra posibilidad es que Fernando Ortiz baje a Claudio Aquino al mediocampo y en su lugar como extremo izquierdo ponga a un delantero: puede ser Leandro Hernández o Salomón Rodríguez, aunque en ese caso necesitará poner al uruguayo como “9” y mover a Marcos Bolados a alguna de las bandas acompañando a Lucas Cepeda.

📅 ¿Cuándo se juega el duelo de Colo Colo vs Limache?

Colo Colo enfrenta a Limache el lunes 27 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Nacional por la Fecha 25 del Campeonato Nacional.

📅 Fecha: Lunes 27 de octubre

🕜 Hora: 18:00 horas

🏟️ Estadio: Nacional (Santiago)

📺 TV: TNT Sports

📲 Streaming: HBO Max

