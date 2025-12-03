Colo Colo vive días clave. Los albos llegan al último partido del Campeonato Nacional con la obligación de ganar si quiere conseguir boletos a la próxima Copa Sudamericana.

Sin embargo, el Cacique no depende de sí mismo para alcanzar el objetivo, sino que también necesita un tropiezo de Cobresal frente a Ñublense.

Esta situación refleja la irregular temporada del equipo que hoy dirige Fernando Ortiz. Con la mente puesta en que este desastre se repita en el 2026, en el Estadio Monumental ya proyectan lo que será el próximo año, donde quieren dejar atrás la cara que mostró el club en el centenario.

😳 Colo Colo evaluará la continuidad de Fernando Ortiz

En el balance de la temporada y la proyección de la próxima, la primera decisión que deberá tomar Blanco y Negro es el futuro de Fernando Ortiz, quien asumió la dirección técnica del equipo en septiembre tras la salida de Jorge Almirón.

El DT argentino llegó con la misión de clasificar a los albos a la próxima Copa Sudamericana, por lo que deberá ser evaluado en caso de no conseguirlo.

Sin embargo, según reveló Bolavip, hay algunos directores de la concesionaria que rige los destinos del Cacique que están bastante conformes con el trabajo del ‘Tano’, por lo que podría continuar en el club pese a no acceder al certamen continental.

📅 Colo Colo fija fecha para definir la continuidad de Fernando Ortiz

El citado medio precisó que, de darse los resultados y abrochar la clasificación a la próxima Copa Sudamericana, ese mismo día se confirmará la continuidad de Fernando Ortiz para la temporada 2026.

De lo contrario, si Colo Colo se queda con las manos vacías, el directorio de Blanco y Negro se sentará a revisar la cláusula de su contrato por no cumplir el objetivo el próximo martes 9 de diciembre.

Sin embargo, de acuerdo a la citada fuente, es difícil que el DT deje el Estadio Monumental y solo un resultado catastrófico ante Audax Italiano podría cambiar la situación. El propio estratega estaría confiado en seguir al mando del equipo e incluso ya estaría planificando la pretemporada mientras trabaja en la conformación del plantel para el 2026 junto a la gerencia deportiva.

