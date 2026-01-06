Salomón Rodríguez se olvidó definitivamente de Colo Colo. El delantero, que llegó como la gran carta de gol del equipo a inicios del 2025, se despidió del club tras un paso para el olvido.

El delantero uruguayo por el que los albos pagaron más de dos millones de dólares no logró ganarse un puesto con Jorge Almirón ni con Fernando Ortiz, por lo que la dirigencia buscó su salida para la temporada que se avecina.

El charrúa no estaba en los planes del ‘Tano’ y finalmente regresará a su país para reforzar al Montevideo City. Sin embargo, antes de emprender rumbo a su tierra natal, el jugador hizo una potente autocrítica sobre su paso por el Cacique.

😮 La autocrítica de Salomón Rodríguez tras dejar Colo Colo

Este martes, Rodríguez llegó hasta el Aeropuerto Internacional de Santiago para subirse al avión que lo lleve de vuelta a Uruguay y así sumarse a los trabajos de su nuevo equipo.

Allí aprovechó la instancia para responder las respuesta de la prensa y hacer un balance de lo que fue su estadía en Colo Colo. “Creo que por ahí no cumplí con las expectativas, pero bueno, buscaré sumar minutos, buscar rodaje y nada… el objetivo es ese, volver a jugar y competir”, dijo a Radio Cooperativa.

“¿Qué faltó? Yo creo que un poco de todo. Por ahí no se me dieron las cosas, pero bueno, ahora buscaré tratar de cambiar el aire y volver de la mejor manera”, agregó.

Por otro lado, el uruguayo envió un mensaje a los hinchas del Cacique en su despedida. “Agradecerles por el cariño de siempre, por ahí no cumplí con sus expectativas, pero bueno, volveré de la mejor manera”, sentenció.

⚽ Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo

Salomón Rodríguez no tuvo la estadía que esperaba en el Estadio Monumental. Durante toda la temporada, jugó un total de 1.101 minutos en 26 partidos jugados, los cuales 11 lo hizo como titular.

Sin embargo, en ese número de compromisos solo anotó 3 goles y no aportó ninguna asistencia, lo que refleja que su paso por Colo Colo estuvo muy lejos de las expectativas que habían en él.

