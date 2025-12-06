La U Católica la oportunidad de cerrar una temporada de resurrección con broche de oro. Los Cruzados reciben a Unión La Calera, por la fecha 30 del Campeonato Nacional, desde las 18:00 horas con una misión clara: ganar para asegurar el Chile 2 y clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.​

Con 55 puntos en la tabla de posiciones, la UC depende exclusivamente de sí misma y ni siquiera necesita mirar de reojo lo que hagan O’Higgins y Universidad de Chile. Si los franjeados suman los tres puntos ante los Cementeros, la fiesta estará asegurada en San Carlos de Apoquindo.​

⚙️La formación de U Católica más probable

Daniel garnero tiene en mente la siguiente formación para enfrentar a Unión La Calera:

🧤Vicente Bernedo

🛡️Tomás Asta-Buruaga, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena

🧠Gary Medel, Johan Valencia, Agustín Farías

⚽Clemente Montes, Eduard Bello, Fernando Zampedri

📊 ¿Qué necesita la UC para quedarse con el Chile 2?

La respuesta es directa: ganar. Con un triunfo, Universidad Católica llegará a 58 unidades y quedará matemáticamente fuera del alcance de sus perseguidores, O’Higgins (53 puntos) y la U (52 puntos).​

Incluso en caso de empate, las chances cruzadas son altísimas. La diferencia de gol de +17 los favorece ampliamente frente a los +8 de O’Higgins, lo que prácticamente blindará su clasificación. Solo una derrota combinada con triunfos de sus rivales podría arrebatarles el cupo directo a Libertadores.​

🔵 La Católica avanzó con la renovación de su equipo

En la previa del duelo decisivo, la dirigencia cruzada dio un golpe sobre la mesa y oficializó las renovaciones de tres referentes para 2026: Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero. El presidente Juan Tagle anunció: “Hemos trabajado intensamente estos últimos días para poder decir con seguridad que estos tres jugadores van a ser parte del plantel de Católica para el año 2026”.​

Tanto Zampedri como Medel aceptaron rebajas salariales para continuar en el club. En el caso de Medel, su contrato incluye una opción de extensión hasta 2027 si cumple ciertos objetivos, lo que le permitiría jugar hasta los 40 años en la institución donde se formó.​

📺 ¿Dónde ver el partido U Católica vs Unión La Calera?

El encuentro se transmitirá EN VIVO por TNT Sports Básico y vía streaming por HBO Max.