Tras asegurar su participación en la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores, Universidad Católica ya proyecta lo que será el 2026, donde espera hacer un buen papel a nivel internacional.

Para ello, los cruzados ya se encuentran buscando jugadores para reforzar al plantel, considerando que además del certamen continental deberán enfrentar el Campeonato Nacional, la Copa de la Liga, la Supercopa y la Copa Chile.

Por esta razón, los estudiantiles esperan contar con un plantel más amplio que el del 2025, y por lo mismo ya adoptaron una de las primeras medidas pensando en la próxima temporada.

👀 U Católica aseguró la continuidad de una de sus figuras

Una de las primeras decisiones que debió tomar la dirigencia de Universidad Católica fue la continuidad de Jhojan Valencia. El jugador tiene contrato por todo el 2026, sin embargo, pidió una mejora salarial para seguir en los universitarios.

Según informó Cooperativa Deportes, los cruzados llegaron a un acuerdo con el futbolista colombiano y reajustaron su sueldo, lo que lo posicionará como uno de los mejores pagados del plantel.

Si bien en un principio desde la directiva universitaria no estaban del todo dispuestos a dicho aumento, las negociaciones se aceleraron producto del interés desde México por el jugador.

En ese contexto, el club llegó a un acuerdo con el futbolista, por lo que no se moverá del Claro Arena la próxima temporada.

⚽ Los números de Jhojan Valencia en la U Católica

Jhojan Valencia se convirtió en una pieza clave en la Universidad Católica con la llegada de Daniel Garnero, por lo que su continuidad también era importante para el entrenador, considerando que manifestó públicamente su deseo de contar con un plantel más amplio el 2026.

A lo largo de la temporada, Valencia disputó un total de 35 partidos, y si bien no logró anotar, sí aportó con 7 asistencias. Ya con su continuidad asegurada, el colombiano quiere seguir mejorando sus números en la precordillera.

