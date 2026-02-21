Universidad de Chile no tiene margen de error. Este domingo, en el Estadio Nacional, el equipo de Francisco Meneghini cerrará la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2026 ante Deportes Limache, en un duelo que puede marcar tendencia en el arranque azul.

En medio de la preparación, la citación oficial dejó movimientos que no pasaron inadvertidos. Hay regresos esperados, pero también decisiones que remecen a dos de los refuerzos que llegaron con cartel para esta temporada.

Los refuerzos que quedaron fuera en la citación de U de Chile ante Deportes Limache

Dos nombres resaltan en la nómina por su ausencia. Octavio Rivero y Marcelo Morales no fueron considerados para el partido ante Deportes Limache.

En el caso de Rivero, la razón es médica. El delantero sigue lesionado y no alcanzó a recuperarse a tiempo. Morales, en tanto, continúa en proceso de puesta a punto física, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

La determinación de Meneghini deja claro que en este inicio de Campeonato Nacional la prioridad es contar con jugadores al ciento por ciento, incluso si eso implica marginar a incorporaciones recientes.

¿Cómo influye el regreso de Marcelo Díaz en la formación azul?

La buena noticia para la U es el retorno de Marcelo Díaz. El volante superó la operación al talón a la que fue sometido a fines del año pasado y ya está en condiciones de volver a competir.

Su regreso no sólo suma experiencia. También ordena el mediocampo en un equipo que necesita equilibrio y liderazgo en Ñuñoa. Meneghini recupera a uno de sus referentes en un momento clave del torneo.

Enfocados en este domingo 💪🏼



¡VAMOS BULLA! 🔵🔴 pic.twitter.com/4q6VcTG3eQ — Universidad de Chile (@udechile) February 20, 2026

¿Cuál sería la formación de la U para el partido en el Estadio Nacional?

La más probable formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Limache sería:

Gabriel Castellón

Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia

Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Felipe Salomoni

Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero

En este escenario, el juvenil Diego Vargas seguiría en consideración, especialmente ante la ausencia de Marcelo Morales.

La U apuesta por una base que mezcla experiencia y juventud. El mensaje es claro: competir desde el primer minuto y no ceder terreno en un Campeonato Nacional que recién comienza, pero que ya exige respuestas.