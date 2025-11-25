Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo el pasado fin de semana cuando derrotó por la cuenta mínima a O’Higgins en su visita al Estadio El Teniente de Rancagua.

Este triunfo le permitió a los azules desplazar a los celestes en la tabla de posiciones y depender de sí mismos para quedarse con el Chile 3, el cual los clasifica a la fase previa de la próxima Copa Libertadores.

Eso sí, los universitarios no pierden la esperanza con un posible tropiezo de Universidad Católica, el cual los haría soñar con el Chile 2 para acceder directamente a la fase de grupos del certamen continental.

👀 En U de Chile trabajan con miras a Coquimbo

Sin embargo, a la Universidad de Chile aún le restan dos compromisos clave en el torneo, el primero de ellos será ante el flamante campeón del fútbol chileno, Coquimbo Unido.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez recibirán a los piratas el próximo martes 2 de diciembre en el que será su último partido en condición de local en el Campeonato Nacional.

El encuentro frente a los aurinegros, además, marcará el retorno de la U al Estadio Nacional, recinto en el que no son locales desde el pasado 13 de octubre en la Liga de Primera, por lo que quieren hacerlo a lo grande.

🏟️ U de Chile quiere contar con aforo completo ante Coquimbo

Universidad de Chile enfrentará un partido clave, puesto que además de seguir con vida en su objetivo de alcanzar el Chile 2, los laicos jugarán para mantener el récord de victorias del Ballet Azul, el cual Coquimbo igualó el pasado fin de semana.

Por ello, en la U quieren jugarse el todo por el todo, y según reveló esta jornada Emisora Bullanguera, los azules contarán con un aforo de 45 mil personas para recibir a los piratas.

El citado medio detalló que las autoridades catalogaron el compromiso como clase B y que solo podrán asistir hinchas locales.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile recibirá a Coquimbo el próximo martes 2 de diciembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.

El partido estaba previsto para el lunes 1 de diciembre, pero finalmente fue pospuesto en un día.

