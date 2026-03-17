Ya va más de una semana de la salida del director técnico Francisco “Paqui” Meneghini de U de Chile, pero se siguen conociendo detalles de las razones que motivaron a la dirigencia de Azul Azul a tomar la decisión, además de los malos resultados que se venían acumulando en el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

Pues hubo una conversación entre el propio Meneghini y la dirigencia de la U que aceleró el tema: la cúpula del club quedó muy preocupada por las palasbras que escuchó del DT y es por eso que terminó tomando la decisión de su despido en el Centro Deportivo Azul.

¿Por qué se aceleró la salida de Paqui Meneghini en U de Chile?

Según dio a conocer el periodista Cristian Caamaño en el programa de Youtube Balong Dividido, tras el empate de U de Chile contra U de Concepción, Paqui Meneghini dirigió con normalidad el entrenamiento del equipo al día siguiente, el martes 10 de marzo. Tras la práctica, desde la dirigencia lo llamaron a conversar y fue ese diálogo el que detonó el adiós del DT.

“Le dicen ‘Paqui, cómo estás’, su respuesta fue ‘me cuesta, me cuesta, la reacción de la gente (afición) me golpeó mucho’… Luego le preguntaron si podía dar vuelta la situación y dijo que ‘está difícil’. Listo, muchas gracias. Una reunión telemática y lo sacaron”, expresó Caamaño.

Luego el comunicador hizo su análisis: “La gente le gritó como si fueran salvajes y la U lo dejó solo, sin un solo paraguas, lo terminó por romper. Eso fue determinante para la salida de ‘Paqui'”.

¿Quién reemplazará a Paqui Meneghini en U de Chile?

Por el momento, Jhon Valladares es el entrenador interino de U de Chile y su primera experiencia fue buena, ya que consiguió un triunfo por 1-0 ante el campeón Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso el último fin de semana.

No obstante, Valladares no está perfilado como el reemplazante de Paqui Meneghini por parte de la dirigencia de Azul Azul. Quien sí lo está es Fernando Gago, entrenador argentino que dirigió a Boca Juniors y Racing (entre otros clubes) y que está muy cerca de sellar su primera experiencia en nuestro país.

Gago es el nombre más fuerte que queda en la lista de la U, luego de las fallidas llegadas de Javier Gandolfi (León de México se lo llevó), Renato Paiva y Jorge Fossati (estos dos últimos terminaron molestos tras reunirse con la dirigencia).

Entérate de todas las noticias de U de Chile al ingresar a nuestro sitio web Al Aire Libre.