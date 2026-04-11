La U de Chile tiene un partido clave este domingo cuando visite a Ñublense por le fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Los azules quieren ratificar lo mostrado ante La Serena y meterse en la parte alta de la tabla de posiciones.

Para este compromiso, Fernando Gago no podrá contar con Charles Aránguiz, quien finalmente no será parte de la comitiva y no estará en Chillán. Sin embargo, el Príncipe no es la única ausencia, puesto que el DT no consideró a dos jugadores, los que se convirtieron en los grandes “cortados” para este encuentro.

¿Cuáles son los cortados de Fernando Gago en la U de Chile vs Ñublense?

Según reportó el sitio Emisora Bullanguera, los dos cortados de Fernando Gago en la U de Chile pensando en su pleito frente a Ñublense son Bianneider Tamayo y Nicolás Fernández, quienes no serán parte de la citación y se quedaron en Santiago.

Esta decisión supone un gran golpe para ambos jugadores, puesto que venían siendo considerados por el DT en los últimos partidos del Romántico Viajero, sin embargo, esta vez les tocará ver el cruce desde lejos.

¿Qué pasa con Charles Aránguiz en la U de Chile?

Charles Aránguiz sufrió un desgarro en el bíceps femoral en el empate entre la U de Chile y la U de Concepción. El Príncipe se ha ausentado de los últimos partidos del equipo azul producto de esta lesión que le ha impedido entrenar con normalidad en las últimas semanas.

Si bien el volante se ha ido integrando a los trabajos de Fernando Gago, el cuerpo técnico tomó la decisión de no considerarlo para el partido frente a Ñublense para no arriesgarlo y así tenerlo recuperado al cien por ciento para los próximos desafíos del equipo.

¿Cuándo juega la U de Chile?

La U de Chile juega este domingo 12 de abril frente a Ñublense por la fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. El partido tendrá lugar en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún de Chillán desde las 17:30 horas y podrás seguir el minuto a minuto y conocer todos los detalles de cada uno de los equipos en AlAireLibre.