Universidad de Chile no pudo seguir en la senda de la victoria junto a Fernando Gago, ya que durante esta jornada cayeron por la cuenta mínima ante Ñublense en su visita al Estadio Nelson Oyarzún de Chillán. Uno de los puntos más criticados del encuentro fue el arbitraje, el cual genera molestias en los azules.

Durante el primer lapso del encuentro se desarrollaron dos jugadas peligrosas que el árbitro central, Cristián Galaz, no decidió acudir al VAR que comandaba Piero Maza. Un pisotón al tobillo de Altamirano y una patada de Graciani a la rodilla de Morales son las gotas que colmaron la paciencia azul, quienes ya reflexionan con tomar cartas en el asunto.

La U en picada ante el arbitraje contra Ñublense

Según relata el medio En Cancha, tras la finalización del encuentro miembros de la institución universitaria señalaron que es posible que realicen un reclamo formal por el arbitraje del duelo. Desde los azules mencionan que al volante Javier Altamirano lo pudieron fracturar en la polémica entrada que recibio por parte del lateral de los Diablos Rojos, y que el campeonato queda condicionado por las decisiones de los árbitros.

Desde Universidad de Chile existe una molestia por los criterios utilizados por los jueces, ya que mencionan que estos van cambiando dependiendo los equipos. Además, relatan que la patada de Campusano a Altamirano es similar a otras ocurridas en distintos partidos, y el criterio o cobro fue distinto al que tuvo hoy el juez Cristián Galaz y su equipo de trabajo.

Se espera que durante esta semana la directiva de Universidad de Chile tome alguna decisión ante un posible reclamo formal a la Comisión de Árbitros que comanda Roberto Tobar. Cabe destacar que a inicios de año el juez ya se había reunido con la institución azul, en una ronda de reuniones con todos los clubes del Campeonato Nacional 2026, pero desde la U sienten que no ha servido para emparejar la cancha.

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