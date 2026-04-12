El director técnico Fernando Gago tiene solo una duda en la formación de U de Chile ante Ñublense, duelo que se disputará este domingo en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún Arenas de Chillán, por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. La interrogante es si vuelve a la titularidad Lucas Assadi en desmedro de Ignacio Vásquez en la delantera de los Azules.

La oncena de los Azules estará compuesta por: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Israel Poblete, Lucas Romero, Javier Altamirano; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas e Ignacio Vásquez (Lucas Assadi).

¿Hace cuánto no juega de titular Lucas Assadi en U de Chile?

En caso de que finalmente sea alineado, Lucas Assadi volverá a ser titular en U de Chile después de casi dos meses: la última vez fue el 23 de febrero en el empate 2-2 ante Limache, en el que jugó 45 minutos antes de ser reemplazado por un esguince de tobillo, el que lo tuvo fuera por cinco partidos entre Campeonato Nacional y Copa de la Liga.

Ante Audax Italiano y La Serena (los últimos dos partidos) ingresó en el segundo tiempo y, de inmediato, mostró chispazos de su talento, lo que se vio potenciado por la mejoría del equipo de la mano del entrenador Fernando Gago.

Contra Ñublense puede vivir su esperado retorno a la estelaridad como extremo por izquierda, lugar en la cancha en el que dio a conocer la mejor versión en 2025 cuand estaba Gustavo Álvarez en la banca del equipo, rendimiento que vio una merma en la primera etapa de este año y que coincidió con el corto ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini en el club.

¿Cuándo y a qué hora juegan U de Chile vs Ñublense por el Campeonato Nacional 2026?

U de Chile visita a Ñublense en Chillán este domingo 12 de abril a las 17:30 horas por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2026. Ambos elencos están con 13 puntos en la tabla de posiciones y el que gane se instalará en el cuarto puesto, por lo que ya se posiciona en plena pelea por la cima del torneo, la que tiene Colo Colo con 18 puntos, aunque con un partido menos.

Para ver este duelo debes acceder TNT Sports Premium o TNT Sports en HBO Max.

Todas las noticias de U de Chile las encuentras al acceder a nuestro sitio web de Al Aire Libre.