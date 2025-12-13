A la espera de contar con un nuevo director técnico ante la inminente salida de Gustavo Álvarez en U de Chile también tienen pendiente el cerrar a las primeras incorporaciones de su plantel 2026, siendo uno de estos nombres en carpeta el volante paraguayo Lucas Romero, quien ha sido apuntado como el jugador que inaugurará el mercado azul de este verano.

De hecho, el propio presidente del club donde milita Romero, el Deportivo Recoleta de Paraguay, aseguró durante los últimos días que existe un precontrato firmado entre el jugador y la U por su fichaje. Sin embargo, en las últimas horas se dio a conocer que otro gigante de Sudamérica pretende entrometerse en los planes del conjunto laico por quedarse con el mediocampista.

🚨 En la U ven con preocupación la arremetida de Peñarol por Lucas Romero

Aún con las palabras el timonel de Recoleta, Luis Vidal, en U de Chile no quieren correr riesgos de perder la oportunidad de quedarse con Lucas Romero, sobre todo por la magnitud de los “rivales” que van apareciendo en la carrera por su fichaje.

Si hasta hace poco se destapó que en Gremio de Porto Alegre estaban detrás de los pasos del también seleccionado paraguayo, en las últimas horas se conoció que Peñarol también entró en la disputa por poder abrochar la incorporación del volante de 23 años.

Fue la cuenta de X del programa uruguayo Fútbol a lo Grande donde apuntaron que “Si no sale lo de U. de Chile para Lucas Romero, Peñarol está interesado en el volante de Recoleta“. De todas maneras, tal parece que es el equipo del Chuncho donde tienen la primera opción y de no mediar nada raro, deberían oficializar el fichaje de Lucas Romero en los próximos días.

Romero sigue teniendo prioridad para fichar en la U/ © Club Deportivo Recoleta

💸 ¿De cuánto es el valor de mercado de Lucas Romero?

La negociación para la U por Romero tampoco tendría un costo económico muy elevado, ya que de acuerdo a los portales especializados Transfermarkt y también FotMob, el volante está tasado en aproximadamente 400 mil dólares.

📊 Los números de Lucas Romero con Deportivo Recoleta en 2025