Universidad de Chile sufrió un duro traspié en su penúltimo partido en el Campeonato Nacional. Los azules igualaron 1-1 ante Coquimbo Unido en el Santa Laura e hipotecaron sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores.

El empate frente a los piratas, además, estuvo marcado por los incidentes protagonizados por los barristas locales durante importantes pasajes del encuentro.

Los fanáticos se manifestaron con fuegos de artificio durante el primer tiempo y el lanzamiento de bengalas durante el complemento, obligando a interrumpir el partido en ambas ocasiones.

🚨 Árbitro reportó incidentes en el U de Chile vs Coquimbo

Los disturbios que tuvieron lugar en el Estadio Santa Laura fueron reportados por el árbitro Diego Flores en su informe. “Al minuto 14 se detiene el partido por lanzamiento constante de fuegos artificiales durante 5 minutos desde la galería norte, donde se ubican los hinchas de Universidad de Chile”, dice el escrito del juez.

“En el minuto 68 se encienden bengalas desde la galería norte, las cuales fueron lanzadas al campo de juego, por lo que se detiene el partido durante 4 minutos”, agregó en el documento.

Sin embargo, estas no fueron las únicas acciones denunciadas por el referee en su informe, sino que también acusó a los jugadores azules por ingresar al campo de juego “con los niños en brazos, lo cual no estaba autorizado por Ligas Profesionales, tal como se comunicó en correo electrónico”.

🏟️ U de Chile arriesga ser castigado para el 2026

Los incidentes reportados por el árbitro Diego Flores serán puestos a disposición del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que la Universidad de Chile arriesga un severo castigo.

Como a los azules no le quedan partidos en condición de local este 2025, la posible sanción correría para la próxima temporada, por lo que el cuadro universitario laico podría iniciar el año con un duro golpe.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

En lo deportivo, la Universidad de Chile volverá a jugar el próximo sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas cuando visite a Deportes Iquique en el Tierra de Campeones en su último partido de la temporada.

🔗 Para mantenerte al día con la actualidad de la U de Chile sigue a Al Aire Libre.