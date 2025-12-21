U de Chile trabaja por el fichaje de Lucas Romero: el defensa paraguayo es una de las prioridades del Romántico Viajero y las partes parecían acercarse cada vez más para concretar el fichaje en las próximas horas.

No obstante, un grande de Sudamérica apareció en el camino de la U y quiere arrebatarle el refuerzo, por lo que los Azules deberán hacer un esfuerzo extra si quiere quedarse con el futbolista guaraní.

👑🏆 El grande de Sudamérica que quiere adelantarse a U de Chile por Lucas Romero

Se trata de Olimpia. El elenco paraguayo mira de cerca el fichaje de Lucas Romero tras su buen desempeño en Deportivo Recoleta de ese país, según dio a conocer el relator Arturo Rubin.

De hecho, planean realizar la oferta a través de su representante Regis Marques y si cumple con los términos, puede concretar el fichaje en las próximas horas.

Si se cae el arribo de Romero, la U deberá empezar de nuevo la búsqueda de un defensor central, posición en la que necesita urgentemente un refuerzo, más después de la salida de Ignacio Tapia hace algunos días.

🤦‍♂️ La situación de Gustavo Álvarez puede complicar el fichaje de Lucas Romero

La demora en la salida de Gustavo Álvarez en U de Chile puede afectar la llegada de Lucas Romero, debido a que todavía no está en ejercicio el DT que se hará cargo del equipo en 2026, el que seguramente querrá ser parte activa de la elección de los fichajes del equipo.

Además, el propio agente Marques señaló que esto es un tema y que cerrarán el fichaje cuando ya se conozca el nuevo estratega a cargo del Romántico Viajero.

Hay dos opciones fuertes para hacerse cargo del equipo en la próxima temporada: uno de ellos es Francisco “Paqui” Meneghini y el otro nombre no se ha revelado, todo esto después de que perdiera fuerza el nombre del portugués Renato Paiva.

