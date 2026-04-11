Universidad de Chile volvió a las sonrisas tras un complicado inicio de temporada 2026. Con la asunción de Fernando Gago, el equipo estudiantil ha mostrado su mejor cara, y uno de los jugadores más destacados en la oncena titular es Maximiliano Guerrero, quien termina su contrato con los azules a final de temporada.

Desde la llegada del nuevo cuerpo técnico, Maxi ha aprovechado cada oportunidad para demostrar su nivel, al punto que es uno de los titulares indiscutibles para “Pintita”. Es por ello que desde la dirigencia no quieren dejarlo escapar y ya trabajan su continuidad en el plantel universitario.

La U busca la renovación de Guerrero

El atacante oriundo de La Serena vive sus mejores momentos en el plantel universitario, y es por ello que la dirigencia azul ha optado por retomar conversaciones con su agencia de representación, Vibra Fútbol, para una extensión en su contrato.

Según el medio En Cancha, las conversaciones entre Maximiliano Guerrero y su agencia de representación están en un estado avanzado, por lo que se espera que en las próximas semanas se confirme una prolongación en su acuerdo con Universidad de Chile, el cual acaba a finales del 2026.

Esta no es la primera vez que la dirigencia azul y Vibra Fútbol se sientan a conversar por el joven extremo, ya que al finalizar la temporada pasada los azules tuvieron la intención de extender su vínculo, pero se decidió que esperarían a alguna oferta de trabajo internacional para Maxi, la cual no se concretó.

El renacer de Guerrero con Fernando Gago

Desde la llegada de Fernando Gago a la banca universitaria, Guerrero se ha convertido en uno de los pilares en el esquema del entrenador, con una participación activa por la banda derecha y como finalizador de jugadas de peligro para los azules.

Junto al nuevo cuerpo técnico, Maxi registra dos goles y una asistencia en tres partidos disputados, mientras que en la temporada ya posee cinco goles y una asistencia en doce duelos disputados, lo que lo convierte en la mayor carta en la ofensiva de Universidad de Chile en la temporada 2026.