El mercado de pases todavía no abre, pero en el fútbol chileno ya se encendió la primera chispa de un conflicto que promete cruzar a los dos gigantes universitarios. La U de Chile y Universidad Católica, en plena recta final del Campeonato Nacional, comenzaron a mover fichas silenciosas para reforzar el mediocampo de cara al 2026. Y ambos fijaron la mirada en el mismo nombre: una figura del campeón vigente que terminará contrato a final de temporada.

Lo que parecía un interés aislado se transformó en una disputa real después de que Radio Cooperativa adelantara que los dos clubes ya manifestaron su intención de ir por este refuerzo que brilló durante toda la campaña. Su rendimiento lo instaló como una de las armas más influyentes del campeón 2025 y, al quedar libre, el abanico de opciones se abrió. La batalla entre azules y cruzados ya está en marcha.

🔎 ¿Quién es el campeón que disputan la U de Chile y la UC para la temporada 2026?

Se trata de Matías Palavecino, figura del campeón 2025 y jugador que queda libre en diciembre.

El mediocampista argentino de 27 años fue uno de los motores del histórico título de Coquimbo Unido, que levantó por primera vez el trofeo de la Liga de Primera. Su temporada fue sobresaliente y lo confirma su impacto numérico:

36 partidos

7 goles

14 asistencias

Coquimbo tiene un desafío mayor: Palavecino termina contrato al cierre del año y quedará completamente libre, tal como ya anticipó la dirigencia. Eso lo convierte en una pieza codiciada para cualquier equipo que busque talento, gol, pase final y liderazgo competitivo sin pagar traspaso.

🔥 ¿Por qué la U de Chile y la UC quieren a Palavecino para el 2026?

Ambos buscan jerarquía inmediata para competir en Copa Libertadores.

Los dos clubes universitarios están diseñando sus planteles con un objetivo claro: elevar la calidad del mediocampo para enfrentar un calendario exigente en 2026. Palavecino encaja en los dos modelos futbolísticos por su versatilidad: es dinámico, asociativo, tiene buena pegada, quiebre corto y un último pase que marcó diferencias durante toda la temporada.

Además, su condición de jugador libre le agrega un atractivo clave: refuerzo de impacto sin comprar pase, un escenario ideal para dos clubes que hoy deben equilibrar presupuesto con competitividad internacional. Según el citado medio, tanto la U como la UC ya “manifestaron interés directo” por el argentino.

🧩 ¿Qué dijo Matías Palavecino sobre su futuro y cómo impacta en la U, la UC y Coquimbo?

El propio jugador reconoce que al quedar libre se multiplican las alternativas.

El 8 de noviembre, tras la victoria 2-1 de Coquimbo sobre Palestino, el futbolista fue consultado por su futuro y dejó una frase que alimenta la especulación.

“No soy de mirar mucho, trato de disfrutar el presente. Obviamente, va a haber rumores, al quedar libre se abre mucho el abanico de posibilidades. En diciembre se verá. Tengo la cabeza más puesta en ir a disfrutar a mi familia que en otra cosa.”

La cita es clara: no cierra la puerta a seguir en Coquimbo, pero tampoco descarta un salto a un grande justo antes de la Libertadores. En esta ecuación, el club que clasifique directo al torneo continental tendrá mayor margen económico para seducir al argentino.

