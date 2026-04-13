Universidad de Chile atraviesa un lunes de cuestionamientos profundos tras la derrota 1-0 ante Ñublense que la dejó fuera de la zona de copas internacionales. El agónico tiro libre de Diego Céspedes, ejecutado desde más de 30 metros, no solo sentenció el partido, sino que desató un juicio técnico implacable contra Gabriel Castellón.

El ídolo azul Johnny Herrera fue el primero en alzar la voz en Todos Somos Técnicos, asegurando que el portero tuvo una cuota de culpabilidad innegable en una jugada que debió ser controlada. La derrota sitúa al equipo de Fernando Gago en el séptimo lugar de la tabla, estirando a cinco puntos la distancia con el líder Colo Colo, lo que instala una presión inmediata sobre la seguridad de la portería laica de cara al próximo desafío en el Campeonato Nacional.

¿Qué responsabilidad tuvo Gabriel Castellón en el gol de Ñublense ante la U?

Gabriel Castellón es señalado por una respuesta técnica tardía y una ubicación deficiente en el tiro libre que significó la derrota de la U en Chillán. A pesar de que el remate de Céspedes fue potente, la distancia de ejecución permitió un tiempo de reacción que, según los expertos, el portero no supo capitalizar. El histórico Johnny Herrera fue enfático al declarar que “el empate era lo más justo por cómo se había dado el partido, con un gol de otro partido y un poco de responsabilidad por parte del arquero”.

Por otro lado, el ex guardameta azul Óscar Wirth se sumó a las críticas con un análisis más severo sobre la postura de Castellón:

Falta de concentración: “Se ve mal porque estaba demasiado lejos, es como que si no estuviera atento a la jugada, como si no estuvieras siguiendo lo que pasaba en la cancha”, explicó Wirth.

“Se ve mal porque estaba demasiado lejos, es como que si no estuviera atento a la jugada, como si no estuvieras siguiendo lo que pasaba en la cancha”, explicó Wirth. Inseguridad defensiva: El ex meta subrayó que un arquero en la U debe transmitir seguridad y dirigir a su defensa, algo que hoy ve ausente en el ex Huachipato. “No debieran haberle marcado de tan lejos, aunque hay situaciones en la que los arqueros se ven sorprendidos”, añadió en diálogo con RedGol.

El ex meta subrayó que un arquero en la U debe transmitir seguridad y dirigir a su defensa, algo que hoy ve ausente en el ex Huachipato. aunque hay situaciones en la que los arqueros se ven sorprendidos”, añadió en diálogo con RedGol. Impacto en el marcador: El gol en el minuto 92 castigó un partido que el técnico Fernando Gago consideraba controlado tácticamente. “Más allá del apellido, en el arquero se necesita seguridad en lo que hace y que dirija bien sobre todo a su defensa, algo que no veo en Castellón“, sentenció.

¿Por qué la U de Chile salió de la zona de copas tras la fecha 9?

Universidad de Chile cayó al séptimo lugar de la Liga de Primera 2026 debido a la falta de eficacia ofensiva y a desatenciones puntuales que le costaron el partido ante Ñublense. La irregularidad del torneo local no perdonó al Romántico Viajero, que ahora se encuentra por debajo de equipos como Huachipato y la U de Concepción en la lucha por cupos internacionales.

La situación actual en la tabla muestra un panorama complejo:

Puntos acumulados: La U se estancó en 13 unidades tras 9 partidos disputados. Distancia con el líder: Colo Colo manda con 18 puntos y tiene un partido pendiente, lo que podría ampliar la brecha a 8 unidades. Productividad: Apenas 10 goles marcados en lo que va de campeonato, evidenciando la falta de “claridad en la última parte” que también reclamó Herrera.

¿Habrá rotación en el arco de la U de Chile tras las críticas a Castellón?

El cuerpo técnico de Fernando Gago evalúa el rendimiento individual del plantel, abriendo la duda sobre la continuidad de Castellón ante la presencia de Cristopher Toselli e Ignacio Sáez. Aunque Castellón ha sido el titular habitual, la “mala sensación” que dejó su actuación en Chillán podría forzar un cambio de piezas para el duelo ante Everton. Johnny Herrera destacó que, si bien la U tuvo posesión y achicó espacios, la fragilidad en momentos críticos condiciona la confianza del bloque defensivo de cara al segundo semestre.

El juicio de los históricos ha dejado al arco de la U bajo fuego cruzado. En una institución donde los errores se pagan con la suplencia, Gabriel Castellón enfrenta su semana más difícil desde que llegó al CDA. Con la sombra de los referentes pidiendo “seguridad sobre el apellido”, Fernando Gago tiene en sus manos una decisión que podría definir el destino defensivo de la U en 2026. El viaje a Viña del Mar no será solo por los tres puntos, sino por la redención de un puesto que hoy, según los que saben, está “demasiado lejos” de la solvencia que exige la historia azul.