En U Católica la misión de esta semana era hacer todo lo posible para poder recuperar a Fernando Zampedri de cara a la última fecha del Campeonato ante Unión La Calera, esto porque el goleador cruzado había quedado suspendido para el pleito con los cementeros debido a una cuestionada tarjeta amarilla que recibió el pasado fin de semana ante Huachipato en Talcahuano.

Con aquella amonestación en el CAP Acero era un hecho que Zampedri se perdería el cierre del torneo junto a la UC en un partido fundamental para abrochar el Chile 2 y meterse en la Copa Libertadores del 2026, pero finalmente la maniobra desde el club precordillerano de apelar a la sanción tuvo éxito y el artillero podrá decir presente en el Claro Arena ante los caleranos.

✅ En la UC respiran tranquilos por Zampedri

Luego de aquel encuentro ante Huachipato el presidente de Cruzados Juan Tagle ya había advertido que irían con todo para dejar sin efecto dicha tarjeta amarilla a su goleador. “Nos parece evidente que esa tarjeta debe ser eliminada, porque dejaría a Fernando (Zampedri) fuera del último partido, cuando él está peleando por logros importantes en lo colectivo y lo individual. Vamos a ir al Tribunal de Disciplina con todos los argumentos y las imágenes para demostrar que en este caso no hubo falta, confiamos en su criterio”, argumentaba el timonel.

Finalmente, la apelación desde la UC fue acogida por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, ya que en las últimas horas se dio a conocer que el ente decidió no computar la décima amarilla del Toro, por lo que podrá decir presente ante Unión La Calera en el duelo que puede sellar la clasificación de la escuadra de La Franja a Copa Libertadores.

Además, el propio Zampedri se ve beneficiado de esta situación ya que al estar presente puede ir por el objetivo de proclamarse Hexa goleador del Campeonto Nacional, esto porque se encuentra liderando la tabla de goleadores con 16 tantos, dos por sobre su más cercano perseguidor, Leonardo Valencia de Audax Italiano, quien cuenta con 14 dianas.

Zampedri estará a disposición para la UC ante La Calera/ © Photosport

📆 ¿Cuándo juegan la UC vs Unión La Calera?

El duelo entre U Católica y Unión La Calera se jugará este sábado 6 de diciembre desde las 18:00 horas de nuestro país.