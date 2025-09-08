La selección chilena jugará este martes su último partido en las Clasificatorias. Sin opciones de conseguir un boleto al Mundial, el único objetivo de La Roja es evitar su peor actuación en las Eliminatorias desde que se juega todos contra todos.

Por ello, los ojos ya están puestos en el próximo proceso, aunque aún se desconoce quién lo liderará. Con Nicolás Córdova como entrenador interino, la Federación de Fútbol de Chile deberá decidir quién asumirá de cara a los próximos desafíos del combinado nacional.

🇵🇪 En Perú van a la carga por un candidato de La Roja

Si bien no hay nada definido en Chile, sí hay varios candidatos que podrían encabezar el proyecto de cara a la Copa del Mundo del 2030. Uno de ellos es Gustavo Quinteros, quien ha manifestado su deseo de dirigir a la selección chilena.

Actualmente el DT está libre e incluso descartó la opción de volver a Colo Colo. En medio de esa situación, Bolavip Perú reveló que el estratega nacionalizado boliviano es una de las opciones que tiene la bicolor para la banca del equipo.

“Es otro de los entrenadores que anda libre y que podría aportar mucho en la selección peruana”, precisó el citado medio.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile cerrará su participación en las Clasificatorias este martes 9 de septiembre, cuando reciba a Uruguay en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas.