Chile no levanta cabeza. La Roja, que no tenía opciones de conseguir un boleto al próximo Mundial, cerró las Clasificatorias con una dura derrota ante Brasil en condición de visita y con un empate ante Uruguay.

Pese a estos resultados, el combinado nacional no tuvo variaciones en el ranking FIFA, el cual fue actualizado este jueves y que no tenía novedades desde el pasado julio.

🇨🇱 La Roja no levanta cabeza en el ranking FIFA

La nueva actualización del ranking considera, entre otras cosas, el cierre de las Clasificatorias sudamericanas y Chile fue el único equipo de Conmebol que no tuvo variaciones.

De esta forma, La Roja se mantuvo en el lugar 57º del listado superando solo a Bolivia, que se encuentra 77º.

La gran novedad ocurrió en lo más alto del ranking, puesto que Argentina perdió dos puestos y bajó al tercer lugar, mientras que España es el nuevo líder, seguido por Francia.

🔗 Encuentra todas las noticias de La Roja en Al Aire Libre.