Una gran proeza realizó un tenista chileno en esta semana: llegó a la final del US Open y rozó la hazaña del título, aunque se terminó estrellando en la final.

De todas maneras, se trata de un tremendo hito que llega a sumar una nueva página dorada al tenis chileno.

😍💪🏻 El chileno que fue subcampeón en el US Open

Se trata de Francisco Cayulef, para tenista nacional que en la categoría Wheelchair Quad Doubles logró la final del último Grand Slam del año, junto a su dupla Gonzalo Lazarte de Argentina.

Los sudamericanos tuvieron una semana brillante con victorias ante los mejores jugadores del mundo en la categoría, entre ellos la pareja británica-estadounidense de Andy Lapthorne y David Wanger.

Este viernes perdieron la final frente al israelpi Guy Sasson y el neerlandés Niels Vink, quienes se impusieron por parciales de 6-1 y 6-1 en una hora de juego.

🇨🇱 Otros chilenos que han llegado a finales de Grand Slam

Anita Lizana es la primera chilena que ha ganado un Grand Slam: fue el US Open en 1937 (en la época se llamaba US National Championship), luego de vencer en la final a la polaca Jadwiga Jedrzejowska.

Luis Ayala jugó 5 finales en Roland Garros (1955, ‘56, ‘57, ‘58 y ‘60): la primera experiencia fue en dobles mixtos junto a la australiana Jenny Staley (perdieron contra Darlene Hard y Gordo Forbes).

Al año siguiente fue en la misma modalidad (junto a Thelma Coyne, ganando contra la dupla de Bob Howe y Darlene Hard), ganando el segundo Grand Slam para Chile.

En el ‘57 volvió a caer en dobles mixtos, en el ‘58 lo hizo en singles, ante el australiano Mervyn Rose, y en el ‘60 ante el italiano Nicola Pietrangeli.

Jaime Fillol y Patricio Cornejo fueron una tremenda dupla de dobles y llegaron a dos definiciones: Roland Garros 1972 y US Open 1974.

Fillol, por su parte, hizo final en Roland Garros como singlista en 1975, mismo escenario que aprovecharon Hans Gildemeister y Belus Prajoux en el dobles en 1982.

Las últimas dos finales de Grand Slam llegaron en el Abierto de Australia: en 1998 perdió Marcelo Ríos ante Petr Korda y en 2007 Fernando González lo hizo contra el (en ese tiempo) invencible Roger Federer.

🔗 ¿Dónde saber más del tenis chileno?

