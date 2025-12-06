El Campeonato Nacional 2025 entra este fin de semana en su recta final con un escenario electrizante. Con Coquimbo Unido campeón y clasificado como Chile 1 a la Copa Libertadores 2026, la batalla real ocurre por los puestos restantes a nivel continental: un Chile 2 que quedó en disputa milimétrica y un Chile 3 que tiene hasta tres candidatos legítimos, mientras Sudamericana se reparte entre quienes resistan el golpe final.
Universidad Católica llega con la pole position. O’Higgins persigue desde un punto abajo. La U de Chile necesita ganar y esperar. Palestino, Audax y Cobresal juegan por Sudamericana, pero uno puede escalar más alto. La fecha 30 no será un trámite: cada gol mueve un cupo, cada tropiezo puede borrar un año completo.
🏆 ¿Cómo se reparten los cupos chilenos a las copas 2026?
De acuerdo con las Bases del Campeonato Nacional 2025 (artículos 85 al 87), la distribución es la siguiente:
- Copa Libertadores 2026: Chile 1, 2 y 3 corresponden a los tres primeros del torneo.
El cupo Chile 4 lo obtiene el campeón de la Copa Chile 2025.
- Copa Sudamericana 2026: los equipos ubicados del 4° al 7° lugar accederán como Chile 1, 2, 3 y 4.
- Si el campeón de Copa Chile ya tiene un cupo en Sudamericana, asciende automáticamente a Libertadores y se libera su plaza para el siguiente en la tabla (hasta el 8° lugar).
⚽️ ¿Quiénes están clasificando a la Copa Libertadores 2026 hoy?
Coquimbo Unido, Universidad Católica y O’Higgins están ocupando los tres cupos directos del torneo.
La tabla tras la fecha 29 dejó un golpe fuerte: la UC sostuvo el Chile 2, O’Higgins se instaló como Chile 3 y la U se mantuvo en el cuarto puesto.
Así están los cupos directos:
- Chile 1: Coquimbo Unido – campeón, 71 pts
- Chile 2: Universidad Católica – 55 pts
- Chile 3: O’Higgins – 53 pts
- Chile 4: Campeón Copa Chile (Huachipato o Deportes Limache)
🔒 Coquimbo (CH1) ya está dentro
🟦 La UC depende solo de sí para ser CH2
🟩 O’Higgins es CH3, pero la U puede pasarlo
🟦 La U necesita combinar dos resultados para entrar a CH2 o CH3
🌎 ¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana 2026?
| CH1 | U. de Chile | 52 pts |
| CH2 | Palestino | 49 pts |
| CH3 | Audax | 49 pts |
| CH4 | Cobresal | 47 pts |
⚠ Palestino–Audax–Cobresal pueden rotar.
🏆 Final Copa Chile 2025: Huachipato vs. Deportes Limache
El campeón entre Huachipato y Limache irá a Copa Libertadores 2026 como Chile 4.
📊 Tabla de posiciones actualizada – Campeonato Nacional 2025
|Pos
|Equipo
|Pts
|DG
|1. Coquimbo Unido
|72
|+30
|🔒 Libertadores CH1
|2. U. Católica
|55
|+17
|CH2 (hoy)
|3. O’Higgins
|53
|+8
|CH3 (hoy)
|4. U. de Chile
|52
|+25
|Sudamericana CH1 (pero puede ser CH2/3)
|5. Palestino
|49
|+11
|Sudamericana CH2
|6. Audax Italiano
|49
|+7
|Sudamericana CH3
|7. Cobresal
|47
|+5
|Sudamericana CH4 (depende de sí mismo)
|8. Colo Colo
|44
|+11
|Fuera de Conmebol (debe entrar 7°)
|9. Huachipato
|43
|+1
|Podría subir si se libera cupo por Copa Chile
📌 La presión se concentra del 2° al 8°.
🧩 ¿Qué equipos pueden cambiar su clasificación en la última fecha?
|Equipo
|Puede acceder a…
|U. Católica
|CH2 – CH3 (no puede caer más abajo con triunfo)
|O’Higgins
|CH2 – CH3 – Sudamericana
|U. de Chile
|CH2 – CH3 – Sudamericana
|Palestino
|Sudamericana segura (solo pelea CH1 interno)
|Audax Italiano
|Sudamericana, depende de sí
|Cobresal
|Sudamericana asegurable, puede caer o subir
|Colo Colo
|Solo entra si es 7°, ganando y con tropiezo minero
🧩 En resumen
- Coquimbo ya está en Libertadores.
- UC, O’Higgins y la U se juegan Chile 2 y Chile 3.
- Sudamericana se cierra entre Palestino, Audax, Cobresal y Colo Colo.
- Un gol en La Calera, otro en Iquique o Ñublense puede girar todo de nuevo.
