El Campeonato Nacional 2025 entra este fin de semana en su recta final con un escenario electrizante. Con Coquimbo Unido campeón y clasificado como Chile 1 a la Copa Libertadores 2026, la batalla real ocurre por los puestos restantes a nivel continental: un Chile 2 que quedó en disputa milimétrica y un Chile 3 que tiene hasta tres candidatos legítimos, mientras Sudamericana se reparte entre quienes resistan el golpe final.

Universidad Católica llega con la pole position. O’Higgins persigue desde un punto abajo. La U de Chile necesita ganar y esperar. Palestino, Audax y Cobresal juegan por Sudamericana, pero uno puede escalar más alto. La fecha 30 no será un trámite: cada gol mueve un cupo, cada tropiezo puede borrar un año completo.

🏆 ¿Cómo se reparten los cupos chilenos a las copas 2026?

De acuerdo con las Bases del Campeonato Nacional 2025 (artículos 85 al 87), la distribución es la siguiente:

Copa Libertadores 2026: Chile 1, 2 y 3 corresponden a los tres primeros del torneo.

El cupo Chile 4 lo obtiene el campeón de la Copa Chile 2025 .

Chile 1, 2 y 3 corresponden a los tres primeros del torneo. El cupo lo obtiene el . Copa Sudamericana 2026: los equipos ubicados del 4° al 7° lugar accederán como Chile 1, 2, 3 y 4.

los equipos ubicados del accederán como Chile 1, 2, 3 y 4. Si el campeón de Copa Chile ya tiene un cupo en Sudamericana, asciende automáticamente a Libertadores y se libera su plaza para el siguiente en la tabla (hasta el 8° lugar).

⚽️ ¿Quiénes están clasificando a la Copa Libertadores 2026 hoy?

Coquimbo Unido, Universidad Católica y O’Higgins están ocupando los tres cupos directos del torneo.

La tabla tras la fecha 29 dejó un golpe fuerte: la UC sostuvo el Chile 2, O’Higgins se instaló como Chile 3 y la U se mantuvo en el cuarto puesto.

Así están los cupos directos:

Chile 1: Coquimbo Unido – campeón, 71 pts

Coquimbo Unido – campeón, 71 pts Chile 2: Universidad Católica – 55 pts

Universidad Católica – 55 pts Chile 3: O’Higgins – 53 pts

O’Higgins – 53 pts Chile 4: Campeón Copa Chile (Huachipato o Deportes Limache)

🔒 Coquimbo (CH1) ya está dentro

🟦 La UC depende solo de sí para ser CH2

🟩 O’Higgins es CH3, pero la U puede pasarlo

🟦 La U necesita combinar dos resultados para entrar a CH2 o CH3

🌎 ¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana 2026?

| CH1 | U. de Chile | 52 pts |

| CH2 | Palestino | 49 pts |

| CH3 | Audax | 49 pts |

| CH4 | Cobresal | 47 pts |

⚠ Palestino–Audax–Cobresal pueden rotar.

🏆 Final Copa Chile 2025: Huachipato vs. Deportes Limache

El campeón entre Huachipato y Limache irá a Copa Libertadores 2026 como Chile 4.

📊 Tabla de posiciones actualizada – Campeonato Nacional 2025

Pos Equipo Pts DG 1. Coquimbo Unido 72 +30 🔒 Libertadores CH1 2. U. Católica 55 +17 CH2 (hoy) 3. O’Higgins 53 +8 CH3 (hoy) 4. U. de Chile 52 +25 Sudamericana CH1 (pero puede ser CH2/3) 5. Palestino 49 +11 Sudamericana CH2 6. Audax Italiano 49 +7 Sudamericana CH3 7. Cobresal 47 +5 Sudamericana CH4 (depende de sí mismo) 8. Colo Colo 44 +11 Fuera de Conmebol (debe entrar 7°) 9. Huachipato 43 +1 Podría subir si se libera cupo por Copa Chile

📌 La presión se concentra del 2° al 8°.

🧩 ¿Qué equipos pueden cambiar su clasificación en la última fecha?

Equipo Puede acceder a…

U. Católica CH2 – CH3 (no puede caer más abajo con triunfo)

O’Higgins CH2 – CH3 – Sudamericana

U. de Chile CH2 – CH3 – Sudamericana

Palestino Sudamericana segura (solo pelea CH1 interno)

Audax Italiano Sudamericana, depende de sí

Cobresal Sudamericana asegurable, puede caer o subir

Colo Colo Solo entra si es 7°, ganando y con tropiezo minero

🧩 En resumen

Coquimbo ya está en Libertadores .

. UC, O’Higgins y la U se juegan Chile 2 y Chile 3.

Sudamericana se cierra entre Palestino, Audax, Cobresal y Colo Colo.

Un gol en La Calera, otro en Iquique o Ñublense puede girar todo de nuevo.

📣 Sigue el cierre del Campeonato Nacional 2025, tabla en vivo y clasificación minuto a minuto en AlAireLibre.cl — cobertura total.