El Campeonato Nacional 2025 entra este fin de semana en su recta final con un escenario electrizante. Con Coquimbo Unido campeón y clasificado como Chile 1 a la Copa Libertadores 2026, la batalla real ocurre por los puestos restantes a nivel continental: un Chile 2 que quedó en disputa milimétrica y un Chile 3 que tiene hasta tres candidatos legítimos, mientras Sudamericana se reparte entre quienes resistan el golpe final.

Universidad Católica llega con la pole position. O’Higgins persigue desde un punto abajo. La U de Chile necesita ganar y esperar. Palestino, Audax y Cobresal juegan por Sudamericana, pero uno puede escalar más alto. La fecha 30 no será un trámite: cada gol mueve un cupo, cada tropiezo puede borrar un año completo.

🏆 ¿Cómo se reparten los cupos chilenos a las copas 2026?

De acuerdo con las Bases del Campeonato Nacional 2025 (artículos 85 al 87), la distribución es la siguiente:

  • Copa Libertadores 2026: Chile 1, 2 y 3 corresponden a los tres primeros del torneo.
    El cupo Chile 4 lo obtiene el campeón de la Copa Chile 2025.
  • Copa Sudamericana 2026: los equipos ubicados del 4° al 7° lugar accederán como Chile 1, 2, 3 y 4.
  • Si el campeón de Copa Chile ya tiene un cupo en Sudamericana, asciende automáticamente a Libertadores y se libera su plaza para el siguiente en la tabla (hasta el 8° lugar).

⚽️ ¿Quiénes están clasificando a la Copa Libertadores 2026 hoy?

Coquimbo Unido, Universidad Católica y O’Higgins están ocupando los tres cupos directos del torneo.
La tabla tras la fecha 29 dejó un golpe fuerte: la UC sostuvo el Chile 2, O’Higgins se instaló como Chile 3 y la U se mantuvo en el cuarto puesto.

Así están los cupos directos:

  • Chile 1: Coquimbo Unido – campeón, 71 pts
  • Chile 2: Universidad Católica – 55 pts
  • Chile 3: O’Higgins – 53 pts
  • Chile 4: Campeón Copa Chile (Huachipato o Deportes Limache)

🔒 Coquimbo (CH1) ya está dentro
🟦 La UC depende solo de sí para ser CH2
🟩 O’Higgins es CH3, pero la U puede pasarlo
🟦 La U necesita combinar dos resultados para entrar a CH2 o CH3

🌎 ¿Qué equipos están clasificando a la Copa Sudamericana 2026?

| CH1 | U. de Chile | 52 pts |
| CH2 | Palestino | 49 pts |
| CH3 | Audax | 49 pts |
| CH4 | Cobresal | 47 pts |

⚠ Palestino–Audax–Cobresal pueden rotar.

🏆 Final Copa Chile 2025: Huachipato vs. Deportes Limache

El campeón entre Huachipato y Limache irá a Copa Libertadores 2026 como Chile 4.

📊 Tabla de posiciones actualizada – Campeonato Nacional 2025

PosEquipoPtsDG
1. Coquimbo Unido72+30🔒 Libertadores CH1
2. U. Católica55+17CH2 (hoy)
3. O’Higgins53+8CH3 (hoy)
4. U. de Chile52+25Sudamericana CH1 (pero puede ser CH2/3)
5. Palestino49+11Sudamericana CH2
6. Audax Italiano49+7Sudamericana CH3
7. Cobresal47+5Sudamericana CH4 (depende de sí mismo)
8. Colo Colo44+11Fuera de Conmebol (debe entrar 7°)
9. Huachipato43+1Podría subir si se libera cupo por Copa Chile

📌 La presión se concentra del 2° al 8°.

🧩 ¿Qué equipos pueden cambiar su clasificación en la última fecha?

EquipoPuede acceder a…
U. CatólicaCH2 – CH3 (no puede caer más abajo con triunfo)
O’HigginsCH2 – CH3 – Sudamericana
U. de ChileCH2 – CH3 – Sudamericana
PalestinoSudamericana segura (solo pelea CH1 interno)
Audax ItalianoSudamericana, depende de sí
CobresalSudamericana asegurable, puede caer o subir
Colo ColoSolo entra si es , ganando y con tropiezo minero

🧩 En resumen

  • Coquimbo ya está en Libertadores.
  • UC, O’Higgins y la U se juegan Chile 2 y Chile 3.
  • Sudamericana se cierra entre Palestino, Audax, Cobresal y Colo Colo.
  • Un gol en La Calera, otro en Iquique o Ñublense puede girar todo de nuevo.

