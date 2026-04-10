Colo Colo entró en una fase decisiva respecto a la remodelación del Estadio Monumental. El proyecto, que fue anunciado hace un año en el marco de la conmemoración del centenario del club, ha tomado fuerza en los últimos días, lo cual tiene muy ilusionados a los hinchas.

En las últimas horas, la dirigencia de Blanco y Negro se reunió en un nuevo directorio y tomó una decisión clave, puesto que se inclinó por la empresa Playfly Sports para que se encargue de buscar el naming rigths del nuevo recinto del Cacique.

¿Qué empresa buscará el nombre del nuevo Estadio Monumental?

Según reveló el periodista de ESPN, Christopher Brandt la empresa norteamericana Playfly Sports será la encargada de buscar el naming rights y los recursos secundarios para la ejecución del proyecto del nuevo Estadio Monumental.

“Playfly fue la encargada de encontrar, entre otros, el sponsor del estadio del Real Salt Lake en la MLS”, precisó el comunicador.

Así, Playfly Sports le ganó la pulseada a IMG y Elevate, las cuales se encontraban compitiendo para liderar el proyecto de remodelación del reducto del Cacique.

La empresa norteamericana Playfly Sports será la encargada de buscar el naming rigths del nuevo estadio Monumental y de los recursos secundarios para su ejecución.

Playfly fue la encargada de encontrar, entre otros, el sponsor del estadio del Real Salt Lake en la MLS. @ESPNChile — Christopher Brandt (@ChrisBrandtR) April 10, 2026

¿Qué es Playfly Sports?

Playfly Sports es una empresa de marketing, medios y tecnología deportiva estadounidense fundada en 2020. Con sede en Pensilvania, cuenta con gran reputación, puesto que incluso estuvo nominada en los Sports Business Awards 2026 en la categoría a “Mejor Consultoría de Propiedades, Ventas y Servicios al cliente”.

La compañía norteamericana, que también tiene presencia en la MLB (Grandes Ligas de Béisbol), fue la encargada de encontrar el sponsor del estadio del Real Salt Lake de la Major League Soccer (MLS).

¿Qué labor cumplirá Playfly Sports en Colo Colo?

Colo Colo espera financiar la remodelación de su recinto deportivo con una fórmula similar a la que utilizó Universidad Católica con el Claro Arena. En ese sentido, Playfly Sports tendrá la misión de buscar el naming right del nuevo Estadio Monumental.

La labor de la empresa norteamericana será reunir los más de 100 millones de dólares que costará aproximadamente la remodelación del reducto de Macul, el cual tendrá, entre otras cosas, una ampliación en su aforo.

Para ello, la compañía deberá negociar directamente con las empresas que estén interesadas en poner su nombre al recinto con el objetivo de recaudar el dinero para comenzar con los trabajos.

¿Cuándo estará listo el nuevo Estadio Monumental?

Actualmente Colo Colo se encuentra en una etapa de definiciones a nivel administrativo, por lo que aún resta algún tiempo para que comiencen los trabajos de remodelación del Estadio Monumental. Según palabras del propio presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, se espera que el proyecto esté listo en 2030.

“Estamos en la etapa de elegir a la compañía que nos va a buscar el financiamiento. Si esto avanza como esperamos, en cuatro años podríamos tener la nueva Ruca“, explicó Mosa hace algunos días.