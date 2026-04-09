Colo Colo vive días de movimiento total. Dentro de la cancha, el equipo de Fernando Ortiz volvió al liderato exclusivo del Campeonato Nacional tras vencer a Deportes Concepción. Fuera de ella, la ANFP reordenó el calendario, el CSD transparentó su situación financiera y desde Argentina instalaron un nombre que inevitablemente genera ruido: Paulo Díaz.

En Macul el ambiente es de competencia interna, liderazgo fuerte y planificación. El equipo no deslumbra, pero gana. Y los números sostienen el momento.

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