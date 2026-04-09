Colo Colo vive días de movimiento total. Dentro de la cancha, el equipo de Fernando Ortiz volvió al liderato exclusivo del Campeonato Nacional tras vencer a Deportes Concepción. Fuera de ella, la ANFP reordenó el calendario, el CSD transparentó su situación financiera y desde Argentina instalaron un nombre que inevitablemente genera ruido: Paulo Díaz.
En Macul el ambiente es de competencia interna, liderazgo fuerte y planificación. El equipo no deslumbra, pero gana. Y los números sostienen el momento.
🔴 Todas las noticias de Colo Colo hoy jueves 9 de abril
EN RESUMEN
- Vidal impulsó el gol de Álvaro Madrid con un desafío previo.
- Colo Colo lidera la Liga de Primera con 18 puntos.
- Fernando Ortiz alcanza 75,7% de rendimiento en 2026.
- ANFP confirmó calendario hasta la fecha 15.
- El CSD transparentó su situación financiera.
- Paulo Díaz no es opción real hoy.