Colo Colo repartirá su atención en esta jornada de sábado 6 de diciembre. Por un lado, el plantel femenino del Cacique buscará coronar una campaña perfecta frente a la U de Chile.

Las dirigidas por Tatiele Silveira jugarán su final a las 18:00 horas.

Mientras, el primer equipo masculino de Colo Colo sigue preparándose para su trascendental partido contra el Audax Italiano. Los Albos necesitan de un triunfo y esperar un milagro para asegurar su participación en la Copa Sudamericana 2026.

Además, el Cacique sigue armando su plantel 2026 y ha mostrado interés por renovarle contrato a un jugador que solo ha jugado 9 partidos en este 2025.

Entérate de todas las noticias de Colo Colo hoy en Al Aire Libre.

📰 Todas las noticias de Colo Colo de este sábado 6 de diciembre