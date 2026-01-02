El arranque del 2026 no solo marca un nuevo desafío deportivo para Colo Colo, sino también una temporada cargada de decisiones estructurales. Con tres torneos en el horizonte y un plantel que debe sostener competitividad, el club enfrenta un factor silencioso que puede condicionar todo el año: los contratos.

A diferencia de temporadas anteriores, esta vez el escenario es más profundo. Son varios los futbolistas que ingresan a su último año de vínculo, lo que obliga a la dirigencia a definir con claridad qué proyectos continúan, cuáles deben resolverse vía mercado y qué casos podrían transformarse en pérdidas si no se actúa a tiempo.

📊 ¿Cuántos jugadores de Colo Colo terminan contrato en 2026?

Colo Colo enfrenta el 2026 con doce futbolistas que finalizan contrato en diciembre, una cifra significativamente mayor a la de la temporada pasada.

Este grupo incluye titulares habituales, piezas de rotación y nombres con proyección de mercado, lo que obliga a una planificación fina para evitar salidas sin retorno económico.

💰 ¿Qué casos presionan más a la dirigencia en este mercado?

Los contratos que combinan valor deportivo + proyección de venta son los más urgentes.

En ese escenario aparecen jugadores como Alan Saldivia y Lucas Cepeda, ambos con vínculo hasta diciembre y con la posibilidad de negociar como agentes libres desde mediados de año si no hay movimientos previos. La dirigencia sabe que, si no se concreta una venta o renovación a tiempo, el riesgo económico es alto.

🧠 Los jugadores que terminan contrato con Colo Colo en 2026: la lista completa

Hay futbolistas que afrontan el 2026 como una temporada bisagra. Uno de ellos es Fernando de Paul, quien renovó en 2024 y ahora debe sentarse a conversar sobre su continuidad.

Otro caso sensible es el de Esteban Pavez, que busca recuperar protagonismo tras un 2025 complejo y cerrar su ciclo de manera competitiva. Además de los mencionados, hay una serie de futbolistas que deberán resolver su futuro durante la temporada:

Arturo Vidal

Lucas Cepeda

Fernando de Paul

Marcos Bolados

Alan Saldivia

Esteban Pavez

Cristián Zavala

Claudio Aquino

Daniel Gutiérrez

Tomás Alarcón

Bruno Gutiérrez

Diego Ulloa

👑 ¿Arturo Vidal podría vivir su última temporada en Colo Colo?

Todo indica que sí podría serlo. El contrato de Arturo Vidal finaliza en diciembre de 2026. Si bien su vínculo se activó automáticamente por partidos jugados, el propio contexto deportivo abre interrogantes: continuidad en alta competencia, rol dentro del equipo y eventuales ofertas externas. El 2026 aparece como un punto de inflexión para el “King”.

🔄 ¿Qué pasa con los refuerzos que llegaron por un año?

Aquí aparecen los casos de las recientes incorporaciones:

Matías Fernández Cordero firmó por una temporada, con opción de extensión sujeta a condiciones internas.

firmó por una temporada, con opción de extensión sujeta a condiciones internas. Joaquín Sosa llegó a préstamo por 12 meses, con opción de compra incluida.

Ambos deberán convencer desde lo deportivo para asegurar su continuidad más allá de este año.

📰 En resumen

Colo Colo tiene 12 jugadores que terminan contrato en 2026

Varios son titulares o piezas clave del plantel

Saldivia y Cepeda presionan por decisiones de mercado

Los refuerzos también juegan su continuidad

