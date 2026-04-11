Colo Colo trabaja en la fase previa a la remodelación del estadio Monumental. De hecho, ya está en la búsqueda de recursos para realizar el proyecto y en las últimas horas se supo cuánto dinero necesita: 120 millones de dólares, según dio a conocer el medio La Hora de King Kong.

Los Albos contrataron a la empresa Playfly Sports para que elija la marca que se adjudicará el naming right, es decir, que tendrá los derechos del nombre del recinto a cambio de los recursos que requiere el Cacique para su estadio, o al menos buena parte de ellos. Un ejemplo de este modelo es el de U Católica, que a su estadio le llamó Claro Arena.

¿Cuánto tardará Colo Colo en conseguir los recursos para el nuevo estadio Monumental?

Según dio a conocer el director de Blanco y Negro Edison Marchant, en diálogo con Radio Cooperativa, el plazo que se estima para que se consiga el naming right es de 12 a 24 meses (uno a dos años), por lo que está claro que los hinchas de Colo Colo deberán tener paciencia para su nuevo estadio Monumental.

De hecho, puede haber más de una empresa que aporte dinero a esta iniciativa, por lo que se espera un proceso largo y que busca asegurar la reconstrucción de la nueva casa de los colocolinos, aunque con la idea de que el club nunca pierda su localía, algo que ya llevaron a cabo en el mundo elencos como River Plate y Real Madrid.

¿Cuándo estará listo el nuevo estadio Monumental?

Por el momento nadie en Colo Colo ha dado un plazo exacto para el nuevo estadio Monumental, aunque el tiempo para conseguir los recursos ya indica que será un proceso largo, por lo que es muy probable que el remozado estadio Monumental esté listo en una fecha cercana al 2030, si es que no después.

Este es uno de los grandes anhelos de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro y máximo accionista de la concesionaria, por lo que parece que no va a descansar hasta, al menos, dejar andando en lo práctico el plan.

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